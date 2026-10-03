Xã Đan Phượng tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Nga Nguyễn

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, việc thành lập Hội Khuyến học xã Đan Phượng đã đánh dấu bước phát triển mới cho công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Ngay từ những ngày đầu, Hội đã tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, từng bước đưa các hoạt động hỗ trợ người học, biểu dương các gương điển hình và huy động nguồn lực chăm lo cho giáo dục đi vào chiều sâu.

Nhờ đó, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trên địa bàn xã trong năm học 2025-2026 đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, toàn xã có 79,82% học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường công lập, nhiều em trúng tuyển vào các trường chuyên, trường chất lượng cao của thành phố.

Đáng chú ý, địa phương có 99 học sinh đạt từ 25 điểm trở lên (bình quân trên 8 điểm mỗi môn). Bên cạnh đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng ghi nhận nhiều học sinh đạt điểm số cao và trúng tuyển vào các trường đại học uy tín.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển trao khen thưởng cho học sinh. Ảnh: Nga Nguyễn

Đánh giá cao những kết quả này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu đề nghị Hội Khuyến học xã Đan Phượng tiếp tục kiện toàn tổ chức sau khi sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố, chú trọng phát triển hội viên.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, đặc biệt là dòng họ học tập và gia đình học tập, kết hợp với các nhà trường lan tỏa mô hình đơn vị học tập đến học sinh. Ngoài ra, công tác khuyến học, khuyến tài thời gian tới cần tích cực hướng đến các định hướng mới như "khuyến học xanh" và "khuyến học số".

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt ghi nhận và biểu dương thành tích của các học sinh, sinh viên, mong muốn các em không ngừng nỗ lực rèn luyện để dù học tập hay làm việc ở đâu cũng luôn hướng về đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng đề nghị Hội Khuyến học xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập.

Lãnh đạo xã Đan Phượng trao khen thưởng cho học sinh. Ảnh: Nga Nguyễn

Ông Nguyễn Viết Đạt cũng đề nghị Hội tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường cùng các mạnh thường quân để xã hội hóa Quỹ Khuyến học, đảm bảo việc quản lý và sử dụng quỹ luôn công khai, minh bạch, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Nhân dịp này, xã Đan Phượng đã trao thưởng cho 171 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT, trúng tuyển đại học và các sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho Quỹ Khuyến học của xã.