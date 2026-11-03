Xã Đan Phượng triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 được tổ chức tại Điểm Y tế Đan Phượng. Ảnh: Nga Nguyễn

Trong những ngày đầu diễn ra đợt khám, ngay từ sớm, đông đảo thanh niên thuộc các thôn Thượng Mỗ, Tân Thành, Thụy Ứng (xã Đan Phượng) đã chủ động có mặt để thực hiện các nội dung sơ tuyển theo quy định. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, khoa học và đúng quy trình, tạo thuận lợi tối đa cho công dân đến thực hiện nghĩa vụ. Đợt khám diễn ra liên tục đến hết ngày 7-11, ngoại trừ ngày 4-11 tạm dừng để phục vụ công tác tiêm chủng định kỳ theo kế hoạch chung của Điểm Y tế Đan Phượng.

Trong đợt sơ tuyển này, quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ qua nhiều khâu như kiểm tra thể lực, đo mạch, huyết áp, tầm soát tật khúc xạ mắt, ngoại khoa, da liễu, hình xăm bằng kim dưới da, cũng như rà soát các dị tật hoặc bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký theo quy định.

Các thanh niên trong độ tuổi được khám đầy đủ theo quy trình. Ảnh: Nga Nguyễn

Đồng thời, lực lượng chuyên môn cũng tập trung khai thác kỹ tiền sử bệnh tật của bản thân công dân và gia đình. Đây là bước then chốt giúp đánh giá, phân loại sơ bộ tình trạng sức khỏe ban đầu, làm cơ sở tuyển chọn những thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Để có được sự chủ động này, công tác quản lý và nắm nguồn công dân trong độ tuổi đã được xã Đan Phượng chú trọng thực hiện từ sớm. Ngay từ tháng 4-2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đan Phượng đã chủ động triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể với từng thôn xóm cùng công tác tuyên truyền sâu rộng đã giúp các nam công dân đủ 17 tuổi và các đối tượng liên quan thực hiện kê khai hồ sơ đầy đủ, nghiêm túc.

Nhiều thanh niên Đan Phượng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Nga Nguyễn

Nhờ tinh thần trách nhiệm và ý thức nghĩa vụ cao, phong trào tòng quân tại địa phương ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tính đến tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đan Phượng đã tiếp nhận 28 lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trên địa bàn. Qua rà soát sơ bộ, toàn bộ số thanh niên viết đơn tự nguyện này đều đạt tiêu chuẩn sức khỏe tốt, trong đó có nhiều trường hợp sở hữu trình độ đại học.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đan Phượng đề nghị toàn thể công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành lệnh gọi, có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định, góp phần vào thành công chung của công tác tuyển quân năm 2027.