Xã Đan Phượng thu vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2026

Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đến đăng ký tham gia từ rất sớm.

Đông đảo người dân tham gia đăng ký hiến máu. Ảnh: Thiên Tú

Để chương trình diễn ra an toàn và thuận lợi, đội ngũ y tế cùng lực lượng tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ xã đã chủ động phân luồng, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ nhập liệu và chăm sóc hậu cần chu đáo cho người hiến máu. Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đi sự sống", ngày hội tiếp tục khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Xuân (thôn La Hương Ích, xã Liên Minh) có 9 lần tham gia hiến máu. Ảnh: Thiên Tú

Nhiều cá nhân đến với ngày hội mang theo những câu chuyện thắm đượm tính nhân văn. Chị Nguyễn Thị Xuân (thôn La Hương Ích, xã Liên Minh) chia sẻ đây là lần thứ 9 chị hiến máu. Từng chứng kiến người thân vượt qua nguy kịch nhờ nguồn máu hỗ trợ kịp thời tại bệnh viện, chị càng hiểu rõ giá trị sống của mỗi giọt máu cho đi.

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: Thiên Tú

Đồng quan điểm đó, ông Bùi Tiến Thao, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng, người có 24 lần tham gia hiến máu bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé để mang lại hy vọng sống cho bệnh nhân, đồng thời khẳng định đây không chỉ là hành động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm xã hội cao đẹp.

Nhờ sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân, đợt hiến máu lần này đã thu về 224 đơn vị máu an toàn, vượt xa chỉ tiêu theo kế hoạch (180 đơn vị).

Xã Đan Phượng vượt chỉ tiêu hiến máu năm 2026. Ảnh: Thiên Tú

Kết quả này tiếp nối chuỗi thành công của phong trào hiến máu tình nguyện tại xã Đan Phượng từ đầu năm đến nay. Trải qua hai đợt trước đó, đợt 1 vào tháng 3 thu 303 đơn vị và đợt 2 vào tháng 6 thu 251 đơn vị, xã Đan Phượng đã chính thức hoàn thành vượt mức tổng chỉ tiêu 572 đơn vị máu được giao trong năm 2026, (đạt 139,1% chỉ tiêu thành phố giao), khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng về công tác nhân đạo trên địa bàn.