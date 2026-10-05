Xã Đan Phượng: Tập trung cao nhất hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chính trị. Ảnh: Nga Nguyễn

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hiền đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy và UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, thu về nhiều kết quả tích cực. Xã đã thành lập 11 tổ dân vận thôn sau sắp xếp, ra mắt mô hình cấp thành phố "Không gian xanh trường em" tại Trường Tiểu học Đồng Tháp và triển khai gần 50 mô hình đã đăng ký.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng với việc thành lập 12 chi bộ thôn, 6 Đảng bộ trường học và kiện toàn tổ chức Đảng sau sắp xếp. Trong 9 tháng, địa phương kết nạp 38 đảng viên mới, công nhận chính thức 42 đảng viên dự bị, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 194 đảng viên.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, UBND xã tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm. Nhờ đó, kinh tế duy trì đà ổn định với thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,6% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.771.173 triệu đồng, bằng 207,3% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Nga Nguyễn

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt. Xã thực hiện 238 dự án, bao gồm 140 dự án đang thực hiện và 98 dự án chuẩn bị đầu tư; trong đó đã giao vốn 123 dự án, khởi công 50 dự án, đang thi công 68 dự án và hoàn thành 33 dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương triển khai tại 23 dự án với diện tích thu hồi trên 31,7ha, hiện đã hoàn thành giải phóng hơn 26,5ha, đạt tỷ lệ 83,4%.

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng. Tính đến ngày 20-9, xã hoàn thành 30/35 nhiệm vụ cải cách hành chính, công khai 432 thủ tục hành chính, tiếp nhận 13.762 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,56%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 94,7% và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể tập trung cao nhất cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. UBND xã và các cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã đề ra; đối với những chỉ tiêu đạt thấp hoặc tiến độ chậm, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện ngay trong tháng 10 và cả quý IV.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tháng 9-2026. Ảnh: Nga Nguyễn

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu trong quản lý, điều hành, cũng như giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là chất lượng bữa ăn bán trú trong các trường học; giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, quyết tâm xây dựng địa bàn xã ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.

Tại buổi lễ, Đảng ủy và UBND xã Đan Phượng đã biểu dương 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tháng 9-2026.