Xã Đan Phượng: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho 108 hòa giải viên cơ sở

Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: Ngân Nguyễn

Trực tiếp truyền đạt tại buổi tập huấn, luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội đã phổ biến các nội dung cốt lõi của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 (Luật số 16/2026/QH16, được Quốc hội thông qua ngày 24-8-2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027).

Theo báo cáo viên, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 gồm 5 chương, 35 điều, hướng tới xây dựng mô hình hòa giải chuyên nghiệp, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Luật bổ sung nhiều quy định mới quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải, phát huy quyền chủ động của người dân, bảo đảm quyền lợi cho hòa giải viên, đồng thời đẩy mạnh bảo mật thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình.

Các học viên dự lớp tập huấn. Ảnh: Ngân Nguyễn

Cùng với việc phổ biến văn bản pháp luật, các hòa giải viên còn được hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn. Báo cáo viên đã chia sẻ nhiều giải pháp cụ thể trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để vận động, thuyết phục các bên mâu thuẫn đối với những vụ việc phổ biến tại cộng đồng như: Tranh chấp đất đai, bất hòa gia đình và các tranh chấp dân sự khác. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trực tiếp trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế tại từng thôn.

Theo lãnh đạo xã Đan Phượng, lớp tập huấn giúp đội ngũ hòa giải viên cơ sở chuẩn hóa trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống. Đây là cơ sở quan trọng để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo đà cho xã Đan Phượng phát triển bền vững.