Kinh tế

Xã Đan Phượng: Tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, xã Đan Phượng đang từng bước khẳng định sức bật trong phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.771 tỷ đồng, bằng 207,3% dự toán thành phố giao. Những con số này cho thấy hiệu quả trong điều hành, khai thác nguồn thu và phát huy tiềm năng sẵn có.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
Gốc

Đỗ Duẩn

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-dan-phuong-tang-truong-kinh-te-khai-thac-hieu-qua-tiem-nang-246261107222942994.htm