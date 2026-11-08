Xã Đan Phượng: Tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng
Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, xã Đan Phượng đang từng bước khẳng định sức bật trong phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.771 tỷ đồng, bằng 207,3% dự toán thành phố giao. Những con số này cho thấy hiệu quả trong điều hành, khai thác nguồn thu và phát huy tiềm năng sẵn có.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-dan-phuong-tang-truong-kinh-te-khai-thac-hieu-qua-tiem-nang-246261107222942994.htm