Xã Đan Phượng: Tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lộ trình triển khai đến năm 2030.