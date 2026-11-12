Xã Đan Phượng tăng tốc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân

Người dân được rà soát, cập nhật thông tin trước khi khám sức khỏe. Ảnh: TYT

Ghi nhận trong ngày 12-11 tại Điểm y tế Song Phượng và Nhà văn hóa thôn Phượng Trì, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên thu hút đông đảo bà con đến tham gia. Không khí tại các khu vực khám diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự trật tự, nề nếp.

Với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y, bác sĩ cùng lực lượng tình nguyện viên, người dân được khám, tư vấn sức khỏe theo quy trình ngay tại địa bàn dân cư, qua đó phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu bệnh lý bất thường để kịp thời theo dõi và điều trị.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được xã Đan Phượng chính thức triển khai từ ngày 1-7-2026. Giám đốc Trạm Y tế xã Đan Phượng Nguyễn Gia Phúc cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và các lực lượng chức năng, tính đến cuối tháng 10-2026, toàn xã đã có hàng vạn lượt người tham gia khám, trong đó khối cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang đã hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Lãnh đạo xã Đan Phượng thăm hỏi, động viên người dân tham gia khám sức khỏe. Ảnh: Nga Nguyễn

Dù vậy, tiến độ chung tại một số nhóm đối tượng vẫn còn chậm so với yêu cầu, như tỷ lệ khám ở nhóm người cao tuổi, gia đình chính sách và người mắc bệnh mạn tính mới đạt hơn 42%; nhóm các đối tượng người dân khác đạt 33,44%. Bên cạnh đó, việc rà soát, thống kê và liên thông dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử chưa đạt kỳ vọng.

Trước thực tế đó, đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân được xem là giải pháp then chốt để xã Đan Phượng huy động tối đa nguồn lực, thắt chặt sự phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, Trạm Y tế xã cùng các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vào cuộc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.

Xe chụp X-Quang lưu động được bố trí tại các điểm khám. Ảnh: TYT

Đối tượng thụ hưởng trong đợt này là toàn bộ công dân đang sinh sống tại xã Đan Phượng, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, đã xác nhận thông tin cư trú qua ứng dụng VNeID và chưa khám định kỳ trong năm 2026. Địa phương đặc biệt ưu tiên nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và người mắc bệnh mạn tính.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, hoạt động khám sức khỏe lưu động được tổ chức tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật tại 5 điểm y tế trực thuộc Trạm Y tế xã và Nhà văn hóa thôn Phượng Trì. UBND xã Đan Phượng yêu cầu việc tổ chức khám sức khỏe phải bảo đảm đúng quy trình chuyên môn theo từng nhóm đối tượng; đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Toàn bộ kết quả khám của người dân sẽ được khởi tạo, cập nhật và liên thông đồng bộ lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như Cổng dữ liệu của Bộ Y tế.