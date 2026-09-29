Xã Đan Phượng siết chặt phòng dịch, không để sốt xuất huyết lan rộng

Theo đánh giá từ Trạm Y tế xã Đan Phượng, trường hợp mắc sốt xuất huyết mới này là hồi chuông cảnh báo rõ ràng cho thấy vi rút Dengue vẫn đang lưu hành ẩn họa trong cộng đồng. Tác nhân lây truyền chính là muỗi Aedes (muỗi vằn), vốn có tập tính sinh sản tại các vật dụng chứa nước đọng trong và xung quanh khu vực sinh sống của người dân. Từ các xô chậu, bình hoa, bể nước không đậy kín cho đến lốp xe cũ hay phế liệu đọng nước mưa, chỉ cần một lượng nước nhỏ tồn tại lâu ngày cũng đủ trở thành ổ sinh sản lý tưởng cho lăng quăng và bọ gậy.

Xử lý khu vực nước đọng để ngăn ngừa muỗi sinh sản. Ảnh: TYT

Trước tình hình đó, Trạm Y tế xã Đan Phượng xác định công tác phòng, chống sốt xuất huyết không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên môn mà đòi hỏi sự vào cuộc tự giác, đồng bộ của từng hộ gia đình. Người dân tại thôn Tân Thành cũng như các khu vực lân cận cần khẩn trương tổng vệ sinh môi trường sống, phát quang bụi rậm và khơi thông cống rãnh để triệt tiêu triệt để nơi cư trú của muỗi.

Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, cọ rửa và đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, Trạm Y tế xã Đan Phượng khuyến cáo người dân triệt tiêu toàn bộ các vật dụng phế thải có khả năng đọng nước, đồng thời thả cá vào các bể chứa lớn để diệt bọ gậy. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình khỏi muỗi đốt, mỗi cá nhân nên duy trì thói quen ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay và áp dụng các biện pháp xua muỗi an toàn.

Trạm Y tế xã Đan Phượng đặc biệt lưu ý cộng đồng cần chủ động theo dõi sức khỏe. Khi xuất hiện các triệu chứng khởi phát như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, mỏi cơ hay phát ban, người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám.

Trường hợp bệnh nhân có các dấu hiệu chuyển nặng như đau bụng dữ dội, nôn liên tục, chảy máu bất thường, tay chân lạnh hoặc khó thở, việc đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm sốt xuất huyết, người dân cần chủ động thông báo cho Trạm Y tế xã để được tư vấn và phối hợp xử lý ổ dịch hiệu quả.