Xã Đan Phượng: Sắp xếp tổ chức Đảng gắn với nâng cao hiệu quả lãnh đạo

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 3 nội dung: Tờ trình xin ý kiến Dự thảo Đề án sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã Đan Phượng; Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức Đảng phải gắn với nâng cao hiệu quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức Đảng sau sắp xếp hoạt động nề nếp, hiệu quả.

Đối với công tác tuyển quân năm 2027, ông Nguyễn Gia Hiển yêu cầu chủ động từ sớm, thực hiện chặt chẽ từng khâu, bảo đảm đúng quy định. Đối với nhiệm vụ diễn tập, đề cao kỷ luật, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng yêu cầu các cơ quan chủ trì khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; các Ủy viên Ban Chấp hành sâu sát lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất phương án xử lý những vấn đề phát sinh.