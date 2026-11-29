Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Đan Phượng, tổng diện tích 21 thửa đất ở đưa ra đấu giá đợt này là 1.693,70m², diện tích mỗi thửa dao động từ 72,10m² đến 96,60m². Toàn bộ các thửa đất đều là đất ở tại nông thôn, hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài và đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Vị trí đấu giá 21 thửa đất ở tại khu X28, thôn Tân Thành, xã Đan Phượng.

Cụ thể, 21 thửa đất được chia làm 3 nhóm mức giá khởi điểm tùy theo vị trí và hệ số điều chỉnh. Nhóm 3 thửa (ký hiệu A3, B1, C1) có diện tích từ 72,10m² đến 84,80m², giá khởi điểm 14.748.750 đồng/m² (tương đương hơn 1,06 tỷ đến 1,25 tỷ đồng/thửa); bước giá vòng 1 là 40 triệu đồng/m².

Nhóm 3 thửa (ký hiệu A2, C2, C3) có diện tích từ 72,60m² đến 87,90m², giá khởi điểm 12.825.000 đồng/m² (tương đương khoảng 931 triệu đến 1,127 tỷ đồng/thửa); bước giá vòng 1 là 38 triệu đồng/m²

Nhóm 15 thửa còn lại (ký hiệu từ A7 đến A12, B12 và từ C4 đến C11) có diện tích từ 72,80m² đến 96,60m², giá khởi điểm 9.631.000 đồng/m² (tương đương hơn 701 triệu đến 930 triệu đồng/thửa); bước giá vòng 1 là 33 triệu đồng/m².

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng, theo phương thức trả giá lên và đấu giá từng thửa đất. Đáng chú ý, nếu bước giá tại vòng 1 dao động từ 33 đến 40 triệu đồng/m² thì sang vòng 2, bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất chỉ còn 1.000.000 đồng/m².

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đan Phượng cho biết, đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp quan trọng tăng thu ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với đợt đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất ở lần này, thời gian nộp hồ sơ từ nay đến 17h00 ngày 8-12-2026.

Ban Tổ chức cũng bố trí lịch hướng dẫn người đăng ký đi xem thực địa khu đất trong 3 ngày liên tiếp từ 2 đến 4-12-2026. Phiên đấu giá chính thức sẽ khai mạc lúc 8h30 ngày 11-12-2026 tại Hội trường UBND xã Đan Phượng (số 105 đường Vạn Xuân, xã Đan Phượng).