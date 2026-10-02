Xã Đan Phượng: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền đã quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, tập trung vào những nội dung trọng tâm cùng hệ thống giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.

Tiếp đó, đại diện Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đan Phượng thông qua các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, cũng như Kế hoạch số 109-KH/ĐU ngày 18-9-2026 về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn nước rút, tăng tốc và về đích của năm 2026. Do đó, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm; xác định rõ việc nào đã hoàn thành, việc nào còn chậm, nguyên nhân ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai và giải pháp hoàn thành trong thời gian còn lại.

Trong đó, tập trung tháo gỡ những vấn đề khó, tồn tại kéo dài; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Ông Nguyễn Gia Hiển yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững khối đại đoàn kết, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gắn chặt với trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch thành nhiệm vụ công tác chi tiết theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả", tạo quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và làm nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.