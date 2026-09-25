Xã Đan Phượng ra mắt mô hình liên kết các hội, nhóm trên không gian mạng

Đây được đánh giá là bước phát triển mới trong công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận, góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lên môi trường số.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Theo Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an xã Đan Phượng, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển bùng nổ, không gian mạng ngày càng đóng vai trò quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ tin giả, thông tin sai lệch.

Hiện địa bàn xã Đan Phượng có khoảng 44 hội, nhóm và fanpage hoạt động tích cực với tổng cộng 1,5 triệu thành viên. Việc thành lập mô hình sẽ phát huy tối đa vai trò của các quản trị viên, tạo mạng lưới phối hợp chặt chẽ trong việc lan tỏa thông tin chính thống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Ra mắt mô hình “Liên kết các hội, nhóm trên không gian mạng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đan Phượng". Ảnh: Ngân Nguyễn

Ký kết giao ước phối hợp giữa Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã Đan Phượng cùng đại diện quản trị viên các hội, nhóm. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tại hội nghị, UBND xã Đan Phượng đã công bố quyết định thành lập mô hình, thành lập Ban Chỉ đạo, thông qua quy chế hoạt động và tổ chức ký kết giao ước phối hợp giữa Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã cùng đại diện quản trị viên các hội, nhóm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền đề nghị UBND, Công an xã và Ban Chỉ đạo sớm cụ thể hóa kế hoạch hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận. Đồng chí nhấn mạnh các hội, nhóm cần chủ động làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, kịp thời chia sẻ những việc làm tốt, mô hình hay, đồng thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Bên cạnh đó, Ban Công tác 35 của xã cần phát huy vai trò nắm bắt, phân tích thông tin, chủ động xác minh và xử lý các thông tin chưa kiểm chứng, dùng thông tin tích cực để định hướng dư luận xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình. Ảnh: Ngân Nguyễn

Cũng tại hội nghị đại diện các quản trị viên hội, nhóm trên địa bàn đã phát biểu hưởng ứng, cam kết đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.