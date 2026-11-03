Xã Đan Phượng quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

Triển khai đồng bộ

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng các kế hoạch, chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Để hiện thực hóa chủ trương này, UBND xã Đan Phượng đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 22-6-2026 về việc triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn xã năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Người dân xã Đan Phượng tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ảnh: TYT

Theo Giám đốc Trạm Y tế xã Đan Phượng Nguyễn Gia Phúc, địa phương xác định chăm sóc sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự tham gia của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và các thôn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Địa điểm tổ chức khám được bố trí theo quy trình một chiều, phân luồng hợp lý, chuẩn bị đủ thiết bị (X-quang, xét nghiệm máu, nước tiểu), không xảy ra tình trạng ùn tắc hay mất an toàn y tế.

Tính đến cuối tháng 10-2026, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực với hàng vạn lượt người dân tham gia ở các nhóm đối tượng khác nhau. Điểm đáng ghi nhận là khối cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, toàn bộ kết quả khám đã được Trạm Y tế xã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và liên thông lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử cùng ứng dụng VNeID. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng theo dõi tiền sử bệnh lý cá nhân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân. Bà Nguyễn Thị Đông, thôn Thượng Mỗ, xã Đan Phượng, bày tỏ sự phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe tổng quát và có cái nhìn rõ hơn về tình trạng cơ thể. Đồng thời, bà cũng kỳ vọng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này, kết hợp với việc hỗ trợ tư vấn hướng điều trị chuyên sâu và nhắc lịch theo dõi thường xuyên cho những trường hợp cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Khắc phục khó khăn, tăng tốc về đích

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ tại xã Đan Phượng vẫn đối mặt với không ít thách thức. Tỷ lệ tham gia của một số nhóm đối tượng còn chậm so với tiến độ chung; trong đó, nhóm 1 gồm người cao tuổi, gia đình chính sách, người mắc bệnh mạn tính hiện đạt hơn 42%; nhóm 5 gồm các đối tượng người dân khác đạt 33,44%. Tiến độ triển khai giữa các thôn cũng không đồng đều; một số thôn có tỷ lệ còn thấp như Phượng Trì (nhóm 1 đạt 31,68%; nhóm 5 đạt 20,61%), Đại Phùng (nhóm 1 đạt 33,54%; nhóm 5 đạt 26,59%)…

Đan Phượng phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân. Ảnh: TYT

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan, ngại đi khám khi chưa có bệnh của một bộ phận người dân, cũng như khó khăn trong việc sắp xếp thời gian sinh hoạt.

Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn xã được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử trong năm 2026, Ban Chỉ đạo khám sức khỏe xã Đan Phượng đã đề ra một số giải pháp. Theo đó, địa phương sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nhóm Zalo cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò của tổ vận động thôn trong việc gửi giấy mời trực tiếp tới từng hộ gia đình.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh phương án khám lưu động tại các điểm y tế và tổ chức khám tại nhà đối với người cao tuổi yếu chân hay người khuyết tật nặng không thể di chuyển. Công tác kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc thực hiện nghĩa vụ khám sức khỏe cho người lao động cũng được siết chặt.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm nhấn mạnh, thời gian thực hiện kế hoạch chỉ còn khoảng một tháng trong khi khối lượng công việc khá lớn. Do đó, các cơ quan, đơn vị và các thôn cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu bao phủ khám sức khỏe toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND xã giao Trạm Y tế tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng để bố trí nhân lực, trang thiết bị và xây dựng phương án tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp, rà soát kỹ lưỡng danh sách chưa khám để không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào. Đồng thời, lãnh đạo xã yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc phát sinh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.