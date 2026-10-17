Xã Đan Phượng: Những điều bình dị, dựng xây quê hương đáng sống

Đoạn đường nở hoa, góp phần tô điểm diện mạo quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Đỗ Duẩn

Những đổi thay bắt đầu từ cơ sở

Ở tuổi 85, bà Nguyễn Thị Hợi, người dân thôn Đoài Khê, cảm nhận rõ sự đổi thay của quê hương qua những bức tranh bích họa quanh nhà văn hóa. Bức tường cũ nay trở nên sinh động, mang đến diện mạo tươi mới cho không gian sinh hoạt cộng đồng. Với những người đã gắn bó cả đời cùng làng quê, sự đổi thay ấy còn là niềm vui khi nơi mình sống ngày càng khang trang.

Bà Nguyễn Thị Hợi ngắm nhìn bức tranh quê hương, cảm nhận rõ những đổi thay trên mảnh đất thân thuộc. Ảnh: Đỗ Duẩn

Ông Nguyễn Hữu Phú, Bí thư Chi bộ thôn Đoài Khê cho biết, dù kinh phí còn hạn chế, nhờ sự cố gắng và đồng lòng của người dân, nhiều tuyến đường đã được chỉnh trang, cảnh quan khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Mô hình “Tranh bích họa” được Đoàn Thanh niên xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và thôn triển khai. Khoảng 40m² tường cũ được cải tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 20 triệu đồng cùng ngày công tình nguyện.

Theo anh Lê Quang Biện, đại diện Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng, địa điểm được lựa chọn sau quá trình khảo sát để phù hợp với không gian nhà văn hóa và cảnh quan chung. Sau khi hoàn thành, công trình trở thành điểm nhấn mới, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Một bức tường được làm đẹp không phải là công trình lớn, nhưng cách công trình ấy được tạo nên lại mang ý nghĩa sâu sắc. Ảnh: Đỗ Duẩn

Qua các công trình, sức trẻ được phát huy, nguồn lực xã hội được kết nối và người dân có thêm niềm tự hào về nơi mình sinh sống.

Gìn giữ môi trường từ những việc làm bền bỉ

Tại thôn Đông Khê, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thời bình, âm thầm gìn giữ môi trường quê hương từ chính ao làng thân thuộc. Với mô hình “Cựu chiến binh tự quản giữ gìn ao môi trường”, các hội viên duy trì việc vớt rác, vệ sinh mặt ao và khu vực xung quanh theo tuần, theo tháng.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đông Khê, cho biết chi hội thường xuyên phân công hội viên tham gia vệ sinh, giữ gìn cảnh quan ao làng. Ông cũng mong muốn có thêm thiết bị hỗ trợ thu gom rác để việc làm sạch ao thuận tiện, hiệu quả hơn.

CCB thôn Đông Khê, bền bỉ làm sạch mặt hồ, góp sức gìn giữ môi trường xanh. Ảnh: Đỗ Duẩn

Cũng từ tinh thần chủ động chăm chút không gian chung, tại thôn Đồng Tháp, mô hình “Đoạn đường nở hoa” đang mang đến sắc màu mới cho đường làng, ngõ xóm.

Chị Đỗ Thị Hương, người dân thôn Đồng Tháp cho biết, từ khi có đường hoa, chị em thường xuyên nhắc nhau dọn vệ sinh, chăm sóc cây để tuyến đường luôn sạch đẹp. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, con đường còn trở thành không gian thân thuộc, nơi người dân cảm thấy vui vẻ, yên tâm khi đi lại và có thêm góc đẹp để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường.

Để có được sự thay đổi ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kiên trì tuyên truyền, vận động hội viên và các hộ dân cùng tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Phượng chia sẻ: Thời gian đầu, việc vận động còn gặp khó khăn, nhưng bằng sự tích cực của cán bộ hội và các chi hội, người dân dần hưởng ứng, cùng trồng, chăm sóc, cắt tỉa hoa sau khi tuyến đường hoàn thành.

Với kinh phí 30 triệu đồng, mô hình không chỉ góp phần làm đẹp đường quê mà còn tạo chuyển biến trong ý thức tự quản. Khi người dân chủ động chăm sóc những khóm hoa, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ thành quả chung, tuyến đường không còn là công trình của riêng một tổ chức, mà trở thành không gian được cả cộng đồng cùng vun đắp.

Khi lòng dân cùng hướng về quê hương

Những đổi thay ở Đan Phượng còn được nối dài bằng màu xanh của mô hình “Hàng cây nông dân” trên tuyến đường Đồng Tháp 2. Tuyến cây dài 380 mét với 15 cây vàng anh được thực hiện bằng nguồn kinh phí 35 triệu đồng và 45 ngày công, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức trồng và chăm sóc cây xanh.

Xã hội hóa nguồn lực lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng tại các nhà văn hóa. Ảnh: PV

Trong khi đó, mô hình lắp đặt đèn năng lượng mặt trời huy động hơn 132 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để lắp đặt 39 bộ đèn tại 21 nhà văn hóa thôn. Những ngọn đèn góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, tạo thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng chia sẻ: Giá trị của “Dân vận khéo” không chỉ được đo bằng kết quả của từng công trình, mà còn ở sự đồng thuận và chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân. Khi mỗi người cùng góp một bàn tay, những việc làm bình dị sẽ tạo nên chuyển biến bền lâu. Đó chính là sức mạnh của “Dân vận khéo”: khơi dậy sức dân, kết nối lòng người, để Đan Phượng ngày càng khởi sắc từ chính sự đồng lòng của cộng đồng.