Xã Đan Phượng: Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông, tư vấn và hỗ trợ người cao tuổi ngay từ cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: TYT

Tại lớp tập huấn, Thạc sĩ Đặng Thị Hải, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng dịch vụ dân số, Cục Dân số (Bộ Y tế) đã cung cấp và trao đổi với các học viên nhiều nội dung thiết thực liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nội dung tập huấn đi sâu phân tích đặc điểm tâm lý, thể chất của tuổi già, các bệnh lý mạn tính thường gặp cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, bài giảng còn nhấn mạnh vào phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa rèn luyện thể lực, theo dõi định kỳ và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Cộng tác viên dân số là cầu nối trực tiếp và gần gũi nhất với từng hộ gia đình tại cơ sở. Với những kiến thức được củng cố, đội ngũ này sẽ chủ động hướng dẫn người cao tuổi và người thân cách nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xây dựng lối sống lành mạnh và tiếp cận kịp thời với các dịch vụ y tế phù hợp.

Việc nâng cao trình độ cho lực lượng tại chỗ không chỉ dừng lại ở mục tiêu phòng chữa bệnh đơn thuần, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường sống thân thiện, nơi người cao tuổi được quan tâm toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng môi trường sống thân thiện, quan tâm, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn xã. Qua đó tạo nền tảng quan trọng giúp người cao tuổi tại xã Đan Phượng tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và phát huy vai trò tích cực trong gia đình cũng như cộng đồng.