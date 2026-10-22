Xã Đan Phượng: Mỗi người dân là một mắt xích phòng, chống sốt xuất huyết

Theo thông tin từ Trạm Y tế xã Đan Phượng, từ ngày 15 đến 20-10, trên địa bàn xã ghi nhận 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại các thôn Song Phượng, Thụy Ứng, Tân Thành và Đông Khê. Trước đó vào cuối tháng 9, thôn Tân Thành cũng đã xuất hiện 1 ca bệnh.

Đánh giá về tình hình này, Trạm Y tế xã Đan Phượng nhận định các ca mắc mới chính là hồi chuông cảnh báo cho thấy vi rút Dengue vẫn đang lưu hành tiềm ẩn và có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Hướng dẫn người dân lập úp các dụng cụ chứa nước. Ảnh: ĐP

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua trung gian muỗi vằn đốt người bệnh rồi truyền sang người lành. Loài muỗi này có đặc tính thường sinh sản, đẻ trứng tại các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh hộ gia đình, từ các chậu cây, lọ hoa, xô chậu đến những phế thải đọng nước như lốp xe cũ hay chai lọ bỏ đi...

Bệnh nguy hiểm ở chỗ có thể diễn tiến nặng nhanh chóng, gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu người bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh của từng hộ gia đình có vai trò quan trọng.

Nhằm triệt phá tận gốc nguồn lây, công tác diệt loăng quăng, bọ gậy cần được người dân thực hiện thường xuyên hằng tuần thông qua việc đậy kín các dụng cụ chứa nước, định kỳ cọ rửa xô chậu, thay nước bình hoa hay thả cá vào các bể nước lớn. Bên cạnh đó, việc dọn dẹp vệ sinh môi trường sống xung quanh nhà, thu gom phế thải, khơi thông cống rãnh và loại bỏ các điểm đọng nước cũng là giải pháp quan trọng để triệt tiêu hoàn toàn nơi trú ẩn và sinh sản của muỗi.

Với thông điệp “Mỗi người dân là một mắt xích trong phòng, chống sốt xuất huyết”, Trạm Y tế xã Đan Phượng khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay và chủ động sử dụng các biện pháp xua muỗi an toàn, đặc biệt chú trọng bảo vệ trẻ nhỏ.

Ngành Y tế địa phương cũng đề nghị người dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong các chiến dịch kiểm tra, xử lý ổ bọ gậy cũng như phun hóa chất diệt muỗi theo chỉ định chuyên môn. Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng sốt nghi ngờ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị hay dùng thuốc tại nhà khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.