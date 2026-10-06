Xã Đan Phượng: Lan tỏa tinh thần thực học, thực hành, làm chủ công nghệ

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thiên Tú

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1 đến 7-10 với chủ đề trọng tâm “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Gắn liền với tinh thần của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), chủ đề năm nay đề cao việc kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, lao động cùng đời sống thường nhật. Trong kỷ nguyên số, học tập suốt đời được xem là chìa khóa để mỗi cá nhân tự hoàn thiện, nâng cao năng suất lao động và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thiên Tú

Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài và chuyển đổi số trên địa bàn xã Đan Phượng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các thiết chế văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng và hệ thống trường học liên tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại từng thôn, xóm luôn tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, lãnh đạo UBND xã Đan Phượng đề nghị các cơ quan, đoàn thể và trường học tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của kỹ năng số, đồng thời triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”. Các nhà trường cần tập trung thúc đẩy giáo dục STEM và đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ giảng dạy; các cơ quan nhà nước gương mẫu đi đầu trong công tác số hóa quy trình làm việc để phục vụ người dân tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thiên Tú

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh việc cần đưa tinh thần học tập suốt đời trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội và hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong việc tự học, tự rèn luyện, cập nhật tri thức mới để nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ nhân dân.

Đối với khối giáo dục, các nhà trường cần giữ vai trò trung tâm lan tỏa văn hóa số, chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập và đạo đức trên môi trường số cho học sinh. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cùng các thôn xóm cần chủ động nhân rộng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân nâng cao kỹ năng số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Ảnh: Thiên Tú

Gửi thông điệp riêng tới thế hệ trẻ, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhắc nhở các em học sinh về tầm quan trọng của khả năng tự học và khát vọng vươn lên trong thời đại tri thức. Việc ứng dụng internet, công nghệ hay trí tuệ nhân tạo cần được thực hiện một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm.

“Mong rằng sau lễ phát động, tinh thần “thực học, thực hành, làm chủ công nghệ” sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong từng cơ quan, trường học, gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng Đan Phượng thành một cộng đồng học tập năng động, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô”, ông Nguyễn Gia Hiển bày tỏ.

Trao giải Nhất Cuộc đua luyện AI. Ảnh: Thiên Tú

Học sinh trải nghiệm đọc sách tại buổi lễ. Ảnh: Thiên Tú

Nhân dịp này, xã Đan Phượng cũng đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc đua luyện AI được tổ chức trên địa bàn.