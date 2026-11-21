Lãnh đạo xã Đan Phượng tặng hoa chúc mừng. Ảnh: ĐP

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt, các cấp Hội Chữ thập đỏ luôn đi đầu trong công tác từ thiện, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

Tiếp nối truyền thống đó, năm 2026, Hội Chữ thập đỏ xã Đan Phượng đã tập trung hướng về các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hội nhanh chóng kiện toàn bộ máy Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và củng cố hoạt động của 8 chi hội cùng 3 câu lạc bộ. Toàn xã hiện duy trì lực lượng 4.500 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên tình nguyện, trong đó có 841 hội viên chính thức.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy trao khen thưởng. Ảnh: ĐP

Bằng cách phát huy uy tín của các cá nhân tiêu biểu cùng mạng lưới địa chỉ nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ xã Đan Phượng đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và các nhà hảo tâm để triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Trong năm 2026, toàn xã đã vận động và kết nối được nguồn lực gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời cho hơn 1.000 lượt người khó khăn; riêng cuộc vận động Quỹ Nhân đạo đã thu về hơn 60 triệu đồng.

Song song với công tác cứu trợ, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả ấn tượng. Với quy trình tổ chức an toàn, bài bản, các đợt hiến máu đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên và nhân dân tham gia, tiếp nhận được 778 đơn vị máu an toàn, đạt 136% chỉ tiêu được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ xã trong năm qua. Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Gia Hiển đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và củng cố vững chắc tổ chức cơ sở. Đồng thời, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để triển khai sâu rộng phong trào nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2026 đã được biểu dương, khen thưởng.