Xã Đan Phượng lan tỏa các mô hình 'Dân vận khéo' trong xây dựng đời sống mới

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đan Phượng chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trao chứng nhận các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. Ảnh: Ngân Nguyễn

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Đình Cẩn, Chủ tịch Công đoàn xã khẳng định, phong trào "Dân vận khéo" tại địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ việc phát huy hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Việc đưa nhân dân tham gia bàn bạc trực tiếp vào các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng công trình phúc lợi đã tạo sự đồng thuận cao, giúp các mô hình được triển khai đồng bộ, sâu rộng và mang lại giá trị thiết thực.

Tính từ đầu năm 2026, xã Đan Phượng đã triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo”, nổi bật là 5 mô hình do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đảm nhiệm.

Trong đó, với mô hình “Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã” , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ trì vận động xã hội hóa hơn 132 triệu đồng để lắp đặt 39 bộ đèn năng lượng mặt trời tại 21 nhà văn hóa thôn. Dự án không chỉ góp phần bổ sung hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm điện năng và giảm chi phí vận hành mà còn tăng cường an ninh, cải thiện không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đan Phượng triển khai mô hình “Đoạn đường nở hoa”, huy động tổng kinh phí 30 triệu đồng cùng 50 ngày công lao động. Tuyến đường được tô điểm bởi hàng trăm cây hoa các loại như hoa giấy, vàng anh, mẫu đơn, nguyệt quế và hiện đã giao cho Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tháp trực tiếp quản lý, chăm sóc.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tham quan thực tế mô hình “Tranh bích họa tại thôn Đoài Khê” do Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng thực hiện. Ảnh: Ngân Nguyễn

Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh xã tập trung triển khai mô hình “Cựu chiến binh tự quản giữ gìn ao môi trường”, khởi đầu từ thôn Đông Khê rồi nhân rộng ra 10 trên tổng số 12 thôn. Với 135 ngày công và 11 triệu đồng nguồn kinh phí xã hội hóa, lực lượng cựu chiến binh thường xuyên dọn dẹp vệ sinh mặt ao, bờ ao, phát quang đường dạo và vận động người dân không xả rác hay lấn chiếm lòng ao.

Chi hội Nông dân thôn Bãi Thụy thuộc Hội Nông dân xã đã đóng góp 45 ngày công cùng 35 triệu đồng để xây dựng “Hàng cây nông dân” dài 380m dọc tuyến đường Đồng Tháp 2. Tuyến đường hiện đã khép tán mát mẻ với 15 cây vàng anh lớn kết hợp hệ thống cột treo cờ đồng bộ.

Tuổi trẻ xã Đan Phượng cũng để lại dấu ấn qua mô hình “Tranh bích họa tại Nhà văn hóa thôn Đoài Khê”. Với 60 ngày công lao động cùng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, lực lượng đoàn thanh niên đã biến 40m² tường cũ đơn điệu thành những bức tranh sinh động, làm thay đổi diện mạo không gian sinh hoạt chung của thôn.

Có thể thấy, các mô hình “Dân vận khéo” tại xã Đan Phượng không chỉ giải quyết những nhu cầu thiết thân của đời sống dân sinh như chiếu sáng, vệ sinh môi trường, tạo không gian xanh - sạch - đẹp mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức mạnh đại đoàn kết của toàn thể nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trao chứng nhận các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu và tham quan thực tế mô hình “Tranh bích họa tại thôn Đoài Khê” do Đoàn Thanh niên xã thực hiện.