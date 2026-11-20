Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Mỗi buổi sáng tại Trường Tiểu học Đan Phượng, không gian học đường luôn sôi động bởi những giai điệu rộn ràng, những động tác thể dục khỏe khoắn cùng tiếng cười giòn tan của học trò. Từ các hoạt động tập thể đầu giờ đến những buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mang chủ đề thiết thực như tìm hiểu pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bản thân hay trò chơi Rung chuông Vàng tri ân thầy cô, nhà trường đã khéo léo bồi đắp lòng biết ơn, sự yêu thương và tinh thần trách nhiệm cho các em nhỏ.

Tiết thể dục đầu giờ tại Trường Tiểu học Đan Phượng. Ảnh: ĐP

Trong từng tiết học, đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để tạo ra không khí học tập đầy hứng khởi cho học sinh. Đơn cử mới đây, cô giáo Đỗ Thị Thắm, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 đã thực hiện tiết chuyên đề môn Tự nhiên và Xã hội, bài 8 “Cùng vui chơi ở trường”, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp tiếng Anh, mang đến một giờ học sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh tích cực khám phá kiến thức mới, biết vui chơi an toàn, đoàn kết, yêu thương bạn bè.

Những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, giáo viên đã đưa Trường Tiểu học Đan Phượng vinh dự đứng thứ tư trong Top 10 trường tiểu học đạt danh hiệu "Trường học hạnh phúc" trên toàn quốc năm 2026.

Chia sẻ về hành trình giữ vững chất lượng sau khi sáp nhập trường lớp với quy mô lớn hơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng Nguyễn Thị Oanh cho biết, nhà trường luôn kiên định mục tiêu lấy sự an toàn và hạnh phúc của học sinh làm thước đo phát triển của trường. Bên cạnh việc thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa điểm trường chính và phân hiệu, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục trí tuệ cảm xúc, dạy học sinh biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

“Chúng tôi cảm ơn sâu sắc tới các bậc phụ huynh đã luôn tin tưởng, ủng hộ nhà trường, bởi một ngôi trường hạnh phúc không chỉ được xây dựng từ nỗ lực của thầy cô mà còn được vun đắp từ tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng”, cô Nguyễn Thị Oanh bày tỏ.

Các em nhỏ Trường Mầm non Phùng khoe thành quả tự sáng tác. Ảnh: MNP

Tại bậc học mầm non, không khí ấm áp, yêu thương cũng lan tỏa mạnh mẽ tại Trường Mầm non Phùng thông qua các hoạt động sáng tạo chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) như: Ngày hội tạo hình, trang trí áo dài, cắm hoa tặng cô… Song song với việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, nhà trường đặc biệt coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe thể chất, tiêu biểu là buổi kiến tập chuyên đề “Bếp ăn an toàn, hiện đại” kết hợp ứng dụng phần mềm quản lý thực phẩm Hanoicheck tổ chức ngày 17-11 vừa qua.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phùng Nguyễn Thị Phan Anh, hoạt động này giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú khoa học. Nhà giáo Nguyễn Thị Phan Anh khẳng định, với phương châm coi an toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu và chất lượng nuôi dưỡng là nền tảng phát triển toàn diện, nhà trường quyết tâm mang đến cho các con những bữa ăn đủ dinh dưỡng cùng những năm tháng tuổi thơ khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chú trọng môi trường học đường an toàn, thực chất

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục xã Đan Phượng khi sắp xếp lại mạng lưới từ 16 trường công lập xuống còn 6 trường ở các cấp học với hơn 11.250 học sinh. Vượt qua những áp lực ban đầu về điều phối đội ngũ và quản lý cơ sở vật chất, toàn ngành đã duy trì vững chắc tỷ lệ 100% trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời ghi nhận bước tiến vượt bậc về giáo dục mũi nhọn với 23 học sinh giỏi cấp thành phố, tăng 11 giải so với năm học trước. Cùng với thành tích học tập, giáo dục STEM, văn hóa đọc và kỹ năng sống được đẩy mạnh nhằm kiến tạo môi trường học đường xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Cô và trò Trường Tiểu học Đan Phượng trong giờ đọc sách ngoại khóa đọc sách. Ảnh: ĐP

Nhìn nhận về giá trị cốt lõi đằng sau những con số ấn tượng ấy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đan Phượng Bùi Thị Thanh Hải cho rằng thước đo của một nền giáo dục tốt không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng mà còn là sự tiến bộ của từng học sinh. Giáo dục phải giúp một em nhỏ nhút nhát trở nên tự tin hơn, giúp những học sinh gặp khó khăn nhận ra thế mạnh của bản thân và tạo cơ hội để mọi trẻ em có hoàn cảnh khác nhau đều được tôn trọng, yêu thương và phát triển đúng với khả năng của mình.

“Một ngôi trường tốt không chỉ là nơi có nhiều thành tích, mà trước hết phải là nơi học sinh muốn đến mỗi ngày, nơi các em được lắng nghe, được tôn trọng, được bảo vệ, khích lệ và lớn lên trong tình yêu thương”, bà Bùi Thị Thanh Hải nhấn mạnh.

Cô và trò Trường Mầm non Phùng trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: MNP

Đồng quan điểm về việc lấy chất lượng thực chất làm gốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển yêu cầu ngành Giáo dục địa phương tiếp tục chăm lo đồng đều cả học sinh giỏi lẫn học sinh yếu thế, chú trọng bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc; nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực.

Nhắn nhủ tới toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng nhấn mạnh: “Một lời động viên đúng lúc có thể thay đổi một học sinh, một người thầy tận tâm có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời một con người và một tập thể nhà giáo trách nhiệm sẽ góp phần làm thay đổi tương lai của quê hương”.