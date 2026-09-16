Xã Đan Phượng: Không để khoảng trống trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Chiều 16-9, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng tổ chức giao ban đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Ngân Nguyễn

Quyết liệt hoàn thành giai đoạn I trước 20-9

Thời gian qua, xã Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, đẩy mạnh đối thoại để yêu cầu các hộ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tự giác tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả mà chưa phải tổ chức cưỡng chế trường hợp nào.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng, trong số 14 trường hợp vi phạm thuộc giai đoạn I, toàn bộ đã triển khai khắc phục. Đến nay, 10 trường hợp hoàn thành tháo dỡ hoàn toàn, 1 trường hợp đạt 90% khối lượng và 3 trường hợp chăn nuôi đang chuẩn bị di dời vật nuôi.

Song song đó, ở giai đoạn II, xã đã ban hành thông báo tới 26/45 trường hợp, thu nhận phản hồi tích cực khi có 17 hộ tự tháo dỡ, di chuyển tài sản và 2 hộ đã tháo dỡ xong.

Hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Nga Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu giai đoạn I trước ngày 20-9, xã Đan Phượng tập trung giải quyết triệt để 4 trường hợp còn lại. Đối với các hộ chăn nuôi lợn, bò và gia cầm, xã Đan Phượng giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã rà soát, giới thiệu địa điểm thuê chuồng trại phù hợp để các hộ chủ động dồn chuồng, giảm quy mô và tháo dỡ ngay các hạng mục có thể thực hiện. “Mốc 20-9 là thời hạn bắt buộc hoàn thành, tuyệt đối không gia hạn vì lý do chủ quan”, lãnh đạo xã Đan Phượng nhấn mạnh.

Siết chặt trách nhiệm, chuyển ngay trọng tâm sang giai đoạn II

Nhìn nhận thực tế, công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng còn gặp một số khó khăn do tính chất vi phạm phức tạp với 9 nhà xưởng quy mô lớn chứa hàng trăm tấn thép, vật liệu xây dựng và 5 hộ chăn nuôi số lượng lớn chưa đến kỳ xuất chuồng.

Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết bất lợi do mưa bão, cùng áp lực nhân lực khi cán bộ đang dồn sức thực hiện cao điểm Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý vi phạm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng xác định, kết quả bước đầu là tích cực nhưng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, giảm quyết tâm hoặc để tiến độ chững lại sau giai đoạn I. Giai đoạn tiếp theo, địa phương phải nâng mức độ chỉ đạo và tổ chức thực hiện cao hơn, mạnh hơn, thực chất hơn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Gia Hiển yêu cầu chuyển ngay trọng tâm sang giai đoạn II, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống quản lý. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phân loại chi tiết các trường hợp còn lại để xử lý dứt điểm theo từng nhóm, ưu tiên các nhà xưởng sản xuất, kinh doanh.

Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng giao trách nhiệm trực tiếp cho từng Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn phải bám sát cơ sở, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tại các thôn, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển kiểm tra, đôn đốc việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: Xuân Trường

Địa phương thành lập Đoàn công tác liên ngành theo dõi xuyên suốt từng hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ phương án pháp lý để kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình trì hoãn. Sau giải tỏa, chính quyền giao Công an xã phối hợp với lực lượng cơ sở kiểm soát chặt chẽ, tham mưu phương án quản lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới.

Trong đó, đối với đất công ích đã hết thời hạn thuê, UBND xã Đan Phượng giao Phòng Kinh tế xã rà soát các khu đất đã xử lý xong vi phạm và các khu đất sạch tham mưu UBND xã tổ chức đấu giá thuê quyền sử dụng đất theo quy định, tránh để hoang hóa gây lãng phí.