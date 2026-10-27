Xã Đan Phượng hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Đan Phượng đã khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng trình tự và thời gian quy định.

Phiếu lấy ý kiến được phát đến từng hộ dân. Ảnh: Khuất Hiền

Theo nội dung Đề án, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội là 4.006,38ha, trong đó có 2.529,38ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân (thành phố Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đan Phượng cùng sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đơn vị, công tác lấy ý kiến về Đề án đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại 12/12 thôn.

Nội dung Đề án và các tài liệu liên quan được công khai bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh và cung cấp mã QR, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu trước khi tham gia ý kiến.

Thôn Đồng Tháp rà soát, phân loại, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu. Ảnh: Khuất Hiền

Các Tổ lấy ý kiến đã trực tiếp đến từng hộ gia đình phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, thu phiếu và tổng hợp kết quả theo quy định. Theo kết quả tổng hợp, toàn xã có 11.529 hộ gia đình tham gia ý kiến, trong đó, 11.523 hộ đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 99,9%.

Kết quả lấy ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và ý thức tham gia của nhân dân trên địa bàn xã Đan Phượng đối với vấn đề quan trọng liên quan đến địa giới đơn vị hành chính. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. UBND xã Đan Phượng tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ Hà Nội đảm bảo tiến độ quy định.