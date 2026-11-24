Rộn ràng ngày hội văn hóa

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi tại xã Đan Phượng từ các thôn, khu dân cư tới trường học. Điểm nhấn cho chuỗi hoạt động này là Liên hoan văn nghệ quần chúng “Sắc màu Đại đoàn kết quê hương Đan Phượng” với sự tham gia của đội văn nghệ đến từ 12 thôn trên địa bàn xã. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm hơi thở truyền thống, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và những thành tựu đổi mới của Thủ đô.

Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan văn nghệ quần chúng “Sắc màu Đại đoàn kết quê hương Đan Phượng”. Ảnh: Ngân Nga

Khép lại đêm hội, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thôn Thụy Ứng; 2 giải Nhì cho thôn Đoài Khê và Phượng Trì; 3 giải Ba thuộc về các thôn Song Phượng, Đông Khê, Bãi Thụy. Ngoài 6 giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại, Ban Tổ chức cũng trao giải Bản sắc nghệ thuật truyền thống cho thôn Thượng Mỗ và giải Bản sắc Đại đoàn kết dân tộc cho thôn Đoài Khê. Sự kiện đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt trong cộng đồng, tiếp thêm động lực để nhân dân địa phương chung sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Trước đó, tại Trường Tiểu học Đan Phượng, UBND xã đã tổ chức Ngày hội Văn hóa - Sắc màu Đan Phượng thu hút đông đảo đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự. Tại đây, không gian nghệ thuật truyền thống và hiện đại giao thoa đầy cuốn hút qua tiếng đàn đáy, nhịp phách ca trù Thượng Mỗ của Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Minh Tam, hòa quyện cùng giai điệu ca khúc “Đan Phượng - Đất mẹ yêu thương” hay phần độc tấu Saxophone phóng khoáng.

Trình diễn nghệ thuật ca trù Thượng Mỗ tại trường học. Ảnh: Nguyễn Ngân

Đặc biệt, phần thuyết trình song ngữ về chủ đề “Hành trình về miền di sản - đình Đại Phùng, niềm tự hào quê hương” cùng khu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR360 đã mở ra góc nhìn mới mẻ, giúp học sinh tiếp cận lịch sử địa phương một cách sinh động. Các em nhỏ cũng được hòa mình vào những trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co, nặn tò he và tự tay trải nghiệm làm bánh tẻ truyền thống, qua đó bồi đắp tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc ngay từ ghế nhà trường.

Đưa văn hóa truyền thống trở thành sức mạnh nội sinh

Trải qua bao thế hệ vun đắp, vùng đất Đan Phượng sở hữu một kho tàng di sản đa dạng. Toàn xã hiện có 51 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 10 di tích cấp quốc gia và 22 di tích cấp thành phố. Nổi bật là đình Đại Phùng, ngôi đình cổ quy mô lớn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với giá trị kiến trúc, nghệ thuật đỉnh cao; hay chùa Đôi Hồi, di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp quốc gia ghi dấu những năm tháng đấu tranh hào hùng của quê hương.

Lãnh đạo và người dân xã Đan Phượng tham quan đình Đại Phùng. Ảnh: Nga Nguyễn

Bên cạnh các công trình tâm linh, Đan Phượng còn sở hữu các loại hình di sản phi vật thể đặc sắc như ca trù Thượng Mỗ, hội thi thổi cơm thi Đồng Vân tái hiện sự khéo léo, đoàn kết trong lao động sản xuất, hay hương vị đặc trưng của nem Phùng, thức quà dân dã kết tinh từ thính gạo, thịt lợn và lá sung đã làm nên thương hiệu ẩm thực trứ danh cho vùng đất này. Mỗi di sản ấy chính là những mảnh ghép tạo nên hồn cốt riêng của Đan Phượng, là nguồn lực tinh thần quý giá để địa phương phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt của dân tộc. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa ngay tại trường học mang ý nghĩa hết sức thiết thực, vừa tạo sân chơi lành mạnh để thầy và trò phát huy sự sáng tạo, vừa tôn vinh giá trị truyền thống song hành cùng nét đẹp văn hóa học đường hiện đại.

Gói bánh tẻ - đặc sản xã Đan Phượng. Ảnh: Nga Nguyễn

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng đề nghị nhà trường và đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho học sinh. Đối với các em nhỏ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ luôn tích cực học tập, ứng xử văn minh, lễ phép, biết yêu thương sẻ chia và trân trọng những nét đẹp văn hóa của quê hương.

“Khi mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều mang trong mình tình yêu và trách nhiệm bảo tồn di sản, văn hóa truyền thống sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đưa Đan Phượng phát triển ngày càng hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc”, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng nhấn mạnh.