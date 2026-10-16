Xã Đan Phượng giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng, Chủ tịch Công đoàn xã Nguyễn Đình Cẩn và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bùi Thị Thanh Nga làm Phó Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng, Chủ tịch Công đoàn xã Nguyễn Đình Cẩn trao đổi với đại diện nhà trường. Ảnh: MT

Trong ngày 15-10, đoàn tiến hành giám sát thực tế tại Trường Tiểu học Phùng (phân hiệu Đồng Tháp). Ngày 16-10, đoàn tiếp tục làm việc tại Trường Mầm non Đan Phượng.

Tại các buổi làm việc, đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường đã báo cáo chi tiết về công tác tổ chức, quản lý và thực hiện chế độ ăn bán trú cho học sinh. Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ các nội dung trọng tâm gồm: Công tác bảo đảm chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như quy trình quản lý và trách nhiệm của nhà trường trong khâu tổ chức thực hiện.

Theo đại diện đoàn giám sát, mục tiêu của đợt giám sát nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai các quy định về bán trú học đường; ghi nhận những kết quả tích cực, đồng thời kịp thời chỉ ra các khó khăn, hạn chế để đề xuất giải pháp khắc phục. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đoàn giám sát khu chế biến thực phẩm tại Trường Mầm non Đan Phượng. Ảnh: MT

Thông qua hoạt động này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội đối với những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Mỗi bữa ăn bảo đảm an toàn và đầy đủ dinh dưỡng chính là nền tảng quan trọng giúp học sinh phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Hoạt động giám sát không chỉ thể hiện sự đồng hành trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc xã Đan Phượng với các cơ sở giáo dục, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, củng cố niềm tin của phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.