Lan tỏa không khí vui tươi, sức mạnh đại đoàn kết

Những ngày giữa tháng 11, không khí tại các nhà văn hóa thôn xóm trên địa bàn xã Đan Phượng trở nên rộn ràng với chuỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại thôn Tân Thành, ngày hội diễn ra trong niềm hân hoan khi cán bộ, nhân dân cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhìn lại những thành quả đáng tự hào trong phong trào thi đua yêu nước.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tân Thành, xã Đan Phượng. Ảnh: Ngân Nga

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Thành Nguyễn Văn Luận cho biết, trong năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Toàn thôn có 1.280/1.315 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (97,3%); tỷ lệ hỏa táng đạt 78%. Công an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chuyển đổi số cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Không khí đoàn kết, phấn khởi của ngày hội cũng lan tỏa tại thôn Thụy Ứng với sự góp mặt của các bậc cao niên trong trang phục truyền thống cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc của hội phụ nữ và các em thiếu nhi. Chia sẻ về những thành quả của địa phương, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thụy Ứng Nguyễn Thị Thanh phấn khởi cho biết, sau khi sáp nhập, thôn có 38 ngõ xóm tự quản, quy mô dân số gồm 1.402 hộ với 5.000 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn đồng lòng thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các bậc cao niên thôn Thụy Ứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Ngân Nga

“Đến nay, thôn không còn hộ nghèo và cận nghèo. Người dân đã xã hội hóa gần 100 triệu đồng để chỉnh trang cảnh quan xóm ngõ, đồng thời duy trì tỷ lệ hỏa táng đạt 100%, thực hiện tốt cuộc thi giữ gìn thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh”, bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng năm nay là Liên hoan văn nghệ quần chúng “Sắc màu Đại đoàn kết quê hương Đan Phượng” do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức với sự tham gia tranh tài của 12 thôn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Liên hoan văn nghệ quần chúng “Sắc màu Đại đoàn kết quê hương Đan Phượng”. Ảnh: Nguyễn Nga

Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa quê hương không chỉ ca ngợi Đảng, Bác Hồ mà còn thể hiện niềm tự hào về truyền thống đại đoàn kết, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ngày hội thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, củng cố niềm tin và tạo động lực mới để cán bộ, nhân dân xã Đan Phượng tiếp tục chung sức xây dựng đời sống cơ sở ngày càng văn minh.

Chăm lo đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân

Bên cạnh phần lễ trang trọng và phần hội sôi nổi, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tại Đan Phượng còn để lại dấu ấn sâu đậm qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Theo đó, UBND xã đã trao danh hiệu “Thôn văn hóa” cho 12 thôn, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và trao quà hỗ trợ cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Đan Phượng cùng nhà tài trợ tặng máy lọc nước cho các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Nga

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thịnh (sinh năm 1937, thôn Đông Khê), tuổi cao sức yếu đang nuôi chắt nội, các con đều ở xa và gia đình chị Nguyễn Thị Hải (thôn Đại Phùng) thuộc diện hộ cận nghèo, chồng vừa năm 2025, một mình chị phải nuôi hai con ăn học.

Trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, hoạt động xây, sửa nhà ở mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác an sinh xã hội. Ông Nguyễn Gia Hiển mong muốn các tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở thôn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sinh kế và việc làm để giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển cùng lãnh đạo xã trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Hải, thôn Đại Phùng. Ảnh: Nguyễn Nga

Nhìn nhận về vai trò nòng cốt của Mặt trận trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy khẳng định, truyền thống vẻ vang 96 năm qua là nguồn sức mạnh to lớn để MTTQ các cấp không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ, Ban lãnh đạo và Ban Công tác Mặt trận các thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư văn minh, tích cực tham gia chuyển đổi số và các hoạt động của xã. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Đan Phượng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.