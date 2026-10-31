Xã Đan Phượng đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố chùa Đoài Khê

Chùa Đoài Khê hay còn gọi là Bảo Phúc Tự, tọa lạc tại thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng. Đây là công trình kiến trúc Phật giáo gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần của nhân dân địa phương. Trải qua quá trình hình thành, tồn tại và những biến thiên của lịch sử, ngôi chùa không chỉ là nơi thực hành các nghi lễ Phật giáo mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của vùng đất Đan Phượng.

Tiết mục trống hội tại buổi lễ. Ảnh: Nga Nguyễn

Về giá trị kiến trúc - nghệ thuật, chùa Đoài Khê mang đặc trưng của kiến trúc Phật giáo truyền thống Việt Nam, với hướng chính quay về phía Nam và bố cục mặt bằng theo kiểu chữ Đinh. Về giá trị di vật, hiện vật, chùa Đoài Khê còn lưu giữ hệ thống tượng thờ, đồ thờ truyền thống có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Về giá trị lịch sử, văn hóa - tín ngưỡng, chùa Đoài Khê là một dấu tích văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng làng Đoài Khê.

Với các giá trị lịch sử của di tích, chùa Đoài Khê được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Đông đảo nhân dân địa phương dự buổi lễ. Ảnh: Nga Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết, xã Đan Phượng được biết đến là vùng đất cổ xứ Đoài, từ lâu đã nổi tiếng với những danh lam cổ tự trầm mặc. Toàn xã có 51 di tích, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 10 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 22 di tích được xếp hạng cấp thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, chùa Đoài Khê là công trình văn hóa tâm linh gắn bó lâu đời với tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của làng Đoài Khê. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa vẫn lưu giữ được những giá trị sâu sắc về mặt kiến trúc, nghệ thuật, tín ngưỡng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân thôn Đoài Khê.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và lãnh đạo xã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố chùa Đoài Khê cho đại diện thôn. Ảnh: Nga Nguyễn

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo chùa Đoài Khê, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng cho biết, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã đã hoàn thiện hồ sơ để trình UBND xã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11-2026; dự kiến tổ chức đấu thầu và khởi công trong quý I-2027.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm đề nghị Tiểu ban Quản lý di tích, cán bộ, nhân dân thôn Đoài Khê tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị của các di tích, gắn với tăng cường quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người, văn hóa, ẩm thực, đời sống kinh tế của thôn, từng bước kết nối chùa Đoài Khê, quán Đoài Khê vào các hoạt động tham quan, sự kiện văn hóa - lễ hội truyền thống, tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài địa phương.

Lễ rước Bằng công nhận di tích. Ảnh: Nga Nguyễn

Cùng với đó, tiếp tục hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, có thêm các mô hình check-in, tuyến đường tranh bích họa, mô hình thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa ở các điểm di tích, nơi công cộng, triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Đan Phượng năm 2026 và các năm tiếp theo.