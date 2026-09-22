Xã Đan Phượng đón liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc về đất mẹ sau hơn 50 năm

Lãnh đạo xã Đan Phượng, các lực lượng vũ trang, gia đình và người dân dự Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc. Ảnh: Ngân Nguyễn

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc sinh năm 1939 trong một gia đình thuần nông có 5 anh chị em tại thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng. Tháng 2-1960, khi đang là Bí thư Chi đoàn thôn với nhiều thành tích xuất sắc, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau một thời gian xuất ngũ vì thương tật vào năm 1962, đến tháng 4-1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào giai đoạn gay go, người con ưu tú của quê hương Đan Phượng lại tạm biệt bố mẹ già, người vợ trẻ và hai con nhỏ để tiếp tục lên đường vào Nam chiến đấu.

Được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn 2 (Quân khu V), đồng chí luôn dũng cảm, đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Ngày 26-5-1970, trên cương vị Chính trị viên Đại đội 2, khi đang trực tiếp chỉ huy đơn vị hành quân chiến đấu, đồng chí đã bị thương nặng và anh dũng hy sinh. Đồng đội ban đầu an táng đồng chí tại chân núi Bàn Thùng (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ), sau đó hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Quế Phong (xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng). Trải qua hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường miền Trung, nhờ sự nỗ lực tìm kiếm của các cấp chính quyền cùng gia đình, dòng họ, hài cốt người chiến sĩ năm xưa nay đã được đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Trang trọng tổ chức Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc. Ảnh: Ngân Nguyễn

Xúc động phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm nhấn mạnh, sau 56 năm nằm lại nơi xa, hôm nay liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc đã trở về trong vòng tay ấm áp của đồng bào, đồng đội và nhân dân, yên nghỉ giữa quê hương hiền hòa.

“Việc đón liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc trở về không chỉ là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống, chiến đấu và lao động xứng đáng với sự hy sinh vô giá của các thế hệ đi trước”, bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm nhấn mạnh.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị quân đội và bà con làng xóm đã hỗ trợ gia đình trong suốt hành trình đưa hài cốt liệt sĩ trở về, ông Nguyễn Đức Thịnh (cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc) hứa gia đình sẽ tiếp tục bảo ban con cháu trưởng thành, trở thành những công dân có ích, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển để xứng đáng với những cống hiến của thế hệ cha anh.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng. Ảnh: Ngân Nguyễn

Chia sẻ với phóng viên về công tác tổ chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển cho biết: "Xác định đây là hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, ngay sau khi nhận được thông báo từ gia đình, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để đưa hài cốt liệt sĩ trở về theo đúng lộ trình”.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng thông tin thêm, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị quân đội lấy mẫu ADN của 7 liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang xã, đồng thời triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các hoạt động thiết thực như thắp nến tri ân, thăm hỏi tặng quà và khám bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách cũng được triển khai sâu rộng, thể hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.