Xã Đan Phượng: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong kỷ nguyên số

Sôi nổi các hoạt động chuyên đề và ứng dụng công nghệ

Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, nhiều trường học trên địa bàn xã Đan Phượng đã triển khai các tiết dạy chuyên đề đổi mới. Mới đây, Trường Tiểu học Đan Phượng tổ chức tiết dạy chuyên đề môn Khoa học lớp 4 với bài học "Ánh sáng và sự truyền ánh sáng - Tiết 1" do cô giáo Nguyễn Hương Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A8 thực hiện, kết hợp linh hoạt giữa kiến thức khoa học và ngôn ngữ tiếng Anh để phát triển năng lực giao tiếp cũng như sự tự tin cho học sinh. Các em hào hứng tham gia trải nghiệm, trao đổi, hợp tác và vận dụng kiến thức để giải thích những hiện tượng thực tế.

Tiết dạy chuyên đề môn Khoa học lớp 4 tại Trường Tiểu học Đan Phượng. Ảnh: ĐP

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng Nguyễn Thị Oanh cho biết, việc tích hợp liên môn không chỉ giúp bài học trở nên sinh động, hấp dẫn mà còn mở rộng cơ hội học tập, khuyến khích học sinh chủ động khám phá tri thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển toàn diện các phẩm chất, năng lực.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Đan Phượng cũng được Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đan Phượng lựa chọn đăng cai tổ chức chuyên đề "Sử dụng iPad trong dạy học tiếng Anh và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) áp dụng các phần mềm nâng cao hiệu quả giảng dạy", mang đến không gian học tập hiện đại, giúp giáo viên tiếp cận AI gần gũi và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, học sinh được chủ động khám phá kiến thức, tích cực giao tiếp bằng tiếng Anh, thực hành ngay trên thiết bị số và hào hứng tham gia vào các hoạt động học tập. Tiết dạy đã thể hiện rõ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, góp phần phát triển năng lực số, tư duy sáng tạo cho học sinh.

Tại Trường THCS Đan Phượng, nhà trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Học tập suốt đời - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai”, khuyến khích học sinh phát huy văn hóa đọc và nâng cao ý thức ứng dụng công nghệ số. Lãnh đạo Trường THCS Đan Phượng cho biết, trong năm học 2026-2027, nhà trường đề ra nhiệm vụ trọng tâm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mỗi thầy cô là một nhân tố tích cực đồng hành cùng học sinh.

Giờ học của cô và trò Trường THCS Đan Phượng. Ảnh: Thiên Tú

Trong khi đó, Trường Tiểu học Phùng tổ chức chuyên đề “Tiếng Anh trong mọi hoạt động ở trường em - English in All School’s Activities” với sự tham dự của lãnh đạo Viện Đào tạo Giáo viên Montessori Quốc tế MIV - Hoa Kỳ, truyền cảm hứng để đưa tiếng Anh vào bài học một cách tự nhiên và hiệu quả. Qua chuyên đề, các thầy cô giáo có thêm những góc nhìn, phương pháp mới và kinh nghiệm thực tiễn, tìm ra cách làm phù hợp với điều kiện và đặc điểm học sinh của nhà trường.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành Giáo dục xã Đan Phượng sau khi thực hiện rà soát, tinh gọn bộ máy từ 16 trường mầm non, tiểu học và THCS xuống còn 6 trường công lập, với tổng số hơn 14.000 học sinh theo học. Việc sắp xếp này là bước đệm quan trọng để nâng tầm chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển cùng các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Thiên Tú

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết, thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài và chuyển đổi số trên địa bàn đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các trung tâm học tập cộng đồng và hệ thống trường học liên tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm đề nghị các nhà trường tập trung thúc đẩy giáo dục STEM và đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ giảng dạy trong thời gian tới.

Chia sẻ về định hướng phát triển giáo dục, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, truyền thống hiếu học của địa phương trong điều kiện mới phải gắn liền với thực học, thực hành, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Ông Nguyễn Gia Hiển đề nghị các nhà trường giữ vai trò trung tâm lan tỏa văn hóa số, chú trọng phát triển năng lực tự học và tư duy độc lập cho học sinh, đồng thời đặc biệt coi trọng đạo đức, văn hóa, kỹ năng sống và trách nhiệm của người học trong môi trường số.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cũng gửi gắm thông điệp tới các em học sinh về tầm quan trọng của khát vọng vươn lên, biết sử dụng internet, công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm.