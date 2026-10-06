Xã Đan Phượng: Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đan Phượng đã chủ động trong việc tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Điển hình như tại Trạm Y tế xã, Chi bộ 2 vừa qua đã tổ chức lễ kết nạp cho quần chúng Hoàng Thị Phương Thảo công tác tại Khoa Khám bệnh, chữa bệnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 của đơn vị.

Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Hoàng Thị Phương Thảo, Khoa Khám bệnh, Trạm Y tế xã Đan Phượng. Ảnh: ĐP

Đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Đan Phượng cho biết, ở môi trường y tế cơ sở, mỗi cán bộ vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do đó, việc phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm để giới thiệu cho Đảng luôn được đơn vị chú trọng, hướng tới xây dựng đội ngũ y bác sĩ vừa “hồng” vừa “chuyên”, tận tụy và gần dân.

Là tổ chức Đảng quan trọng tại địa phương, Đảng bộ UBND xã Đan Phượng cũng đẩy mạnh công tác tạo nguồn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Trong tháng 9-2026, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã đã lần lượt tổ chức kết nạp Đảng cho các quần chúng Phạm Thị Nhung và Nguyễn Viết Quang.

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đan Phượng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Phạm Thị Nhung. Ảnh: Ngân Nguyễn

Đánh giá về công tác phát triển Đảng của địa phương, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Đan Phượng) Lê Hải Long cho biết, nhìn chung các cấp ủy, chi bộ đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc kết nạp đảng viên được thực hiện đúng quy định.

Hiện nay, Đảng bộ xã Đan Phượng quản lý 38 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 12 Đảng bộ và 26 chi bộ với tổng số hơn 2.500 đảng viên. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã đã kết nạp được 38 đảng viên mới, đạt 76% chỉ tiêu thành phố giao và đạt hơn 63% kế hoạch của Đảng ủy xã, trong đó có 10 tổ chức Đảng hoàn thành và vượt chỉ tiêu như Chi bộ thôn Đông Khê đạt 200%, Đảng bộ Trường Mầm non Phùng đạt 150%.

Tăng cường chuyển đổi số

Cùng với công tác phát triển lực lượng, hình thức sinh hoạt chi bộ cũng được đổi mới theo hướng linh hoạt, bám sát thực tiễn. Tiêu biểu như Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường THCS Đan Phượng đã tổ chức hoạt động trải nghiệm "Đêm thiêng liêng 2 - Sống như những đóa hoa" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, qua đó giúp các cán bộ, đảng viên, giáo viên bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào dân tộc và nêu cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường THCS Đan Phượng tổ chức hoạt động trải nghiệm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: ĐP

Một điểm sáng nổi bật khác của Đảng bộ xã Đan Phượng là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đến nay, địa phương đã hoàn thành cập nhật dữ liệu Phiếu đảng viên 4 trang lên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0 cho toàn bộ hơn 2.500 đảng viên. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ hướng dẫn lưu động, toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ đã hoàn thành việc cài đặt, khai thác phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời hoàn tất công tác phân quyền quản trị cho tất cả bí thư chi bộ, bảo đảm tính thông suốt và an toàn bảo mật.

Nói về định hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, các Đảng bộ, chi bộ phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm. Lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát lại nguồn quần chúng ưu tú hiện có để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ cho các trường hợp đủ điều kiện để tổ chức kết nạp ngay trong tháng 10.

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đan Phượng tổ chức kết nạp cho quần chúng Nguyễn Viết Quang. Ảnh: ĐP

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho cấp ủy; trong đó Đoàn Thanh niên cần tăng cường các hội nghị giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Xây dựng Đảng được giao nhiệm vụ thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ hằng tháng để kịp thời theo dõi, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2026.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Đan Phượng sẽ tiếp tục coi trọng chất lượng nguồn kết nạp, tăng cường sử dụng các ứng dụng tiện ích, phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.