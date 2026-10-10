Xã Đan Phượng đăng quang Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội năm 2026

Diễn ra từ ngày 23-9 đến 10-10 tại Sân vận động xã Đan Phượng, Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội năm 2026 quy tụ 16 đội bóng, chia thành 4 bảng đấu.

Các đại biểu tham dự bế mạc và trao giải.

Trải qua các trận đấu vòng bảng và loại trực tiếp, giải đấu xác định được hai đội vào chơi trận chung kết là chủ nhà xã Đan Phượng và xã Thư Lâm.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà xã Đan Phượng là đội bóng nhập cuộc tốt hơn.

Lợi thế sân nhà giúp đội bóng xã Đan Phượng có bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Niểm vui của cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng xã Đan Phượng khi có bàn thắng mở tỷ số.

Bàn thắng đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

Đội bóng xã Thư Lâm đẩy cao đội hình trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà.

Tuy nhiên, đội chủ nhà xã Đan Phượng có bàn thắng thứ 2 ở những phút cuối trận để ấn định chiến thắng 2-0 và giành chức vô địch.

Ban Tổ chức trao biển danh hiệu tri ân các nhà tài trợ đồng hành, trong đó có Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tổ trọng tài xuất sắc nhận giải tại lễ bế mạc.

Ban Tổ chức trao giải cho Thủ môn xuất sắc nhất giải của đội bóng xã Đan Phượng.

Một cầu thủ khác của xã Đan Phượng nhận danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ đội bóng xã Thư Lâm.

Xã Thư Lâm giành giải Nhì sau khi nhận thất bại trong trận chung kết.

Chủ nhà xã Đan Phương chính thức đăng quang ngay trên sân nhà sau khi giành chiến thắng 2-0 trước trận đấu với xã Thư Lâm.

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội năm 2026 khép lại thành công tốt đẹp.