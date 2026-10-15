Xã Đan Phượng công bố, trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Đan Phượng công bố và trao các quyết định thành lập 13 chi bộ trực thuộc; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hiền trao quyết định chỉ định cấp ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã. Ảnh: Ngân Nguyễn

Trao quyết định chỉ định cấp ủy Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ảnh: Ngân Nguyễn

Ban Tổ chức cũng công bố nghị quyết về tổ chức lại bộ máy và trao quyết định công tác cán bộ tại 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã Đan Phượng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Theo đó, bà Lê Thị Lan Phương được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; ông Bùi Doãn Hùng giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế; bà Bùi Thị Thanh Hải giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; bà Nguyễn Thị Kim Huế giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp; ông Nguyễn Đông Hiếu giữ chức Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường.

Trao quyết định tại Chi bộ Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Đan Phượng. Ảnh: Ngân Nguyễn

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển chúc mừng các tổ chức, cơ quan được kiện toàn và các cán bộ được giao nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là thay đổi đầu mối, tên gọi hay vị trí công tác mà quan trọng hơn là củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cơ quan chuyên môn phải rõ chức năng, phối hợp thông suốt; không để việc sắp xếp làm phát sinh khoảng trống lãnh đạo, quản lý hoặc chậm trễ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngân Nguyễn

Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai các dự án; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý vi phạm; chăm lo văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng tin tưởng đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ mới sẽ phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã vững mạnh, chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.