Hỗ trợ 1.501 hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số; triển khai mô hình "Thôn số" tại 12/12 thôn; chuẩn hóa 46.469 hồ sơ sức khỏe điện tử là những kết quả nổi bật của xã Đan Phượng sau đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực kinh tế số, xã đã đưa 13 sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Phùng và 5 tuyến phố kinh doanh. Ở lĩnh vực xã hội số, 13/13 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú đã triển khai hệ thống HanoiCheck.

Công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được quan tâm thực hiện, góp phần đưa chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của UBND xã, các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các thôn và Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trong triển khai đợt cao điểm vừa qua. Ông nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt trao khen thưởng. Ảnh: Ngân Nguyễn

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh chuẩn hóa, khai thác dữ liệu, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số. Đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức; phát huy vai trò của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng theo phương châm hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc, giúp người dân thực sự biết sử dụng và thụ hưởng lợi ích từ các nền tảng số.

"Việc triển khai phải gắn với kết quả thực chất, có sản phẩm và minh chứng cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả", ông Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Lê Văn Hòa và Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Quỳnh Lâm trao khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tại hội nghị, xã Đan Phượng đã khen thưởng cho 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn xã. Đây là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia, đóng góp vào kết quả chung của địa phương.