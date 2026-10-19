Xã Đan Phượng chuẩn bị đấu giá 36 thửa đất ở

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Đan Phượng, đơn vị được UBND xã giao chuẩn bị tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất ở 36 thửa đất tại khu X28, thôn Tân Thành. Vị trí ô đất tiếp giáp đường giao thông, mương thủy lợi, đất nông nghiệp và trường mầm non. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Sơ đồ 36 thửa đất tại khu X28, thôn Tân Thành được đấu giá.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Đan Phượng cho biết, hình thức đấu giá 36 thửa đất trên là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá và tối đa 2 vòng; phương thức trả giá lên.

Tổng diện tích đất đấu giá là 2.783m2; các thửa đất có diện tích từ 70m² đến 96,60m2; giá khởi điểm từ 9.631.000 đồng/m² đến 14.748.750 đồng/m².

Trong đó, bước giá áp dụng đối với 27 thửa đất ký hiệu từ A4 đến A12, từ B4 đến B12, từ C4 đến C12 cho vòng đấu giá số 1 là 33.000.000 đồng/m²; bước giá áp dụng cho vòng đấu giá số 2 là 1.000.000 đồng/m2.

Đối với 4 thửa đất ký hiệu A2, B2, C2, C3, bước giá áp dụng cho vòng đấu giá số 1 là 38.000.000 đồng/m²; bước giá áp dụng cho vòng đấu giá số 2 là 1.000.000 đồng/m².

Đối với 5 thửa đất ký hiệu A1, A3, B1, B3, C1, bước giá áp dụng cho vòng đấu giá số 1 là 40.000.000 đồng/m²; bước giá áp dụng cho vòng đấu giá số 2 là 1.000.000 đồng/m².

Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá đến hết 17 giờ 00 phút ngày 28-10-2026. Thời gian tổ chức phiên đấu giá dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 1-11-2026 tại hội trường UBND xã Đan Phượng (số 105 đường Vạn Xuân, xã Đan Phượng). Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp quan trọng tăng thu ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.