Trong chuỗi hoạt động tuyên truyền, Công an xã Đan Phượng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi phổ biến pháp luật thiết thực cho đông đảo hội viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng an ninh cơ sở, đại diện doanh nghiệp và nhân dân.

Thiếu tá Bùi Quang Thắng, Phó trưởng Công an xã Đan Phượng phổ biến các quy định luật giao thông. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tại các hội nghị, Thiếu tá Bùi Quang Thắng, Phó trưởng Công an xã Đan Phượng đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ đầu năm 2025. Trong đó tập trung phân tích những điểm mới đáng chú ý như quy định về số người được phép chở trên xe mô tô, xe gắn máy, vấn đề định danh biển số xe, sự thay đổi trong phân hạng giấy phép lái xe và độ tuổi tối đa của người điều khiển phương tiện.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các buổi tuyên truyền còn mang tính trực quan thông qua việc trình chiếu hình ảnh, video về những tình huống tai nạn thực tế nhằm giúp người dân nhận diện rõ nguy cơ mất an toàn khi phóng nhanh, vượt ẩu hay sử dụng rượu bia lúc lái xe. Đặc biệt, người tham dự còn được hướng dẫn thực hiện khảo sát nhận thức qua mã QR, trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và theo dõi các tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an xã.

Theo Thiếu tá Bùi Quang Thắng, những hoạt động tương tác này đã giúp cán bộ, hội viên và người dân nắm vững quy trình cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện cũng như tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, từ đó lan tỏa ý thức chấp hành luật lệ giao thông đến từng gia đình, nhất là thanh thiếu niên.

Người dân thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an xã Đan Phượng. Ảnh: Ngân Nguyễn

Bên cạnh lĩnh vực giao thông, trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, sự xuất hiện của các loại ma túy mới "núp bóng" thực phẩm hay nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng cũng đã phối hợp với Công an xã tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền tổng hợp về nội dung này.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết, thông qua các hội nghị tuyên truyền, đội ngũ làm công tác Mặt trận cùng hội viên các tổ chức chính trị - xã hội đã được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật cơ bản về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, lừa đảo qua mạng và phòng cháy chữa cháy. Từ nền tảng nhận thức đó, mỗi cán bộ, hội viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực vận động người thân và cộng đồng cùng thực hiện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, ngăn chặn mâu thuẫn, xô xát và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.