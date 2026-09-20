Xã Đan Phượng: Chủ động quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Người dân phấn khởi được kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương

Ghi nhận tại Điểm Y tế Thượng Mỗ, Trạm Y tế xã Đan Phượng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 300 người dân thôn Thượng Mỗ. Ngay từ sớm, đông đảo bà con đã có mặt để được các y, bác sĩ thăm khám, đo các chỉ số sinh hiệu, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc bản thân. Không khí buổi khám diễn ra nghiêm túc, khẩn trương nhưng vẫn thân thiện, gần gũi.

Người dân được hỗ trợ kê khai thông tin trước khi khám sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Nga

Tại buổi khám, người dân được thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe toàn diện với đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng. Song song với đó, người dân cũng được chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng bắt buộc...

Khám mắt cho người dân thôn Thượng Mỗ. Ảnh: Nga Nguyễn

Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và phản hồi tích cực từ phía người dân. Chị Tạ Thị Yến, một người dân tham gia đợt khám chia sẻ, chương trình rất thiết thực bởi không phải ai cũng có điều kiện và thời gian đi kiểm tra thường xuyên tại các bệnh viện tuyến trên. Việc được khám và tư vấn chi tiết ngay gần nhà giúp chị hiểu rõ hơn về thể trạng của bản thân, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh thay vì đợi có triệu chứng mới đi chữa.

Chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Đông, thôn Thượng Mỗ cho biết, các bác sĩ, nhân viên y tế hướng dẫn người dân đến khám rất tận tình, chu đáo. “Qua buổi khám, tôi hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân và biết mình cần chú ý, theo dõi những vấn đề gì. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục duy trì các đợt khám định kỳ, đồng thời hỗ trợ tư vấn hướng điều trị chuyên sâu và nhắc lịch theo dõi thường xuyên cho những trường hợp có bệnh nền hoặc người cao tuổi”, bà Đông chia sẻ.

Thay đổi tư duy từ điều trị sang chủ động phòng ngừa

Để đợt khám đạt hiệu quả cao, xã Đan Phượng đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng các đoàn thể đã đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của UBND xã Đan Phượng, chương trình livestream "Khám sức khỏe miễn phí toàn dân" đã được tổ chức với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Gia Phúc, Giám đốc Trạm Y tế xã Đan Phượng và bác sĩ Quách Duy Kỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, tạo không gian tương tác trực tiếp giúp nâng cao nhận thức y tế cho nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Gia Phúc, Giám đốc Trạm Y tế xã Đan Phượng (trái) và bác sĩ Quách Duy Kỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng (phải) tham gia livestream tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Nga Nguyễn

Đánh giá về tầm quan trọng của chương trình, bác sĩ Nguyễn Gia Phúc, Giám đốc Trạm Y tế xã Đan Phượng nhấn mạnh, việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ giúp mỗi người biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe cá nhân, mà còn góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ. Đồng thời, việc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID sẽ hỗ trợ cán bộ y tế có thêm dữ liệu phục vụ công tác tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài tại cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Trạm Y tế xã đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đưa đội ngũ cán bộ y tế giỏi về tận các điểm y tế trực tiếp thăm khám cho bà con.

Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, bác sĩ Quách Duy Kỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng cho rằng, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần thay đổi tư duy từ chỗ có bệnh mới đi khám sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe của mình. Bởi nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không có biểu hiện rõ ràng.

Người dân được lấy máu xét nghiệm cận lâm sàng. Ảnh: TYT

“Trong bối cảnh Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ rất tốt, người dân cần chủ động hình thành thói quen kiểm tra định kỳ ngay cả khi cảm thấy cơ thể bình thường, kết hợp với duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, tăng cường vận động và hạn chế các chất kích thích”, bác sĩ Quách Duy Kỷ chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng cũng lưu ý kỹ về việc chăm sóc sức khỏe theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Đối với người cao tuổi, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh mạn tính, bệnh xương khớp, mắt, răng miệng, cùng với chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, trí nhớ và nguy cơ té ngã. Với người có bệnh nền, việc quản lý bệnh phải thực hiện liên tục thông qua kiểm tra định kỳ, uống thuốc đúng hướng dẫn, tái khám đúng lịch và tuyệt đối không tự ý thay đổi điều trị.

Đối với phụ nữ, bên cạnh kiểm tra tổng quát cần chú ý sức khỏe sinh sản và tầm soát theo độ tuổi, không trì hoãn khi có dấu hiệu bất thường. Còn đối với trẻ em, cần theo dõi sự phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý, tiêm chủng đầy đủ và kiểm tra thị lực, răng miệng.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh người dân không cần làm tất cả các xét nghiệm mà nên tận dụng các đợt khám tại địa phương, cung cấp đầy đủ thông tin tiền sử bệnh để được bác sĩ tư vấn nội dung và tần suất kiểm tra phù hợp nhất.