Xã Đan Phượng: Chọn đúng việc trọng tâm, việc khó để tập trung giải quyết đến cùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung trọng tâm gồm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, hội nghị tiến hành xem xét Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã khóa I; cho ý kiến nội dung kỳ họp thứ Ba, HĐND xã khóa XXIII và Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND xã.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Nga Nguyễn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố các tổ chức Đảng sau sắp xếp nhằm từng bước ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát được triển khai bài bản, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 76% chỉ tiêu. Hoạt động của HĐND và UBND xã dần đi vào nền nếp; công tác cải cách hành chính cùng chuyển đổi số được đẩy mạnh với 30/35 nhiệm vụ hoàn thành, đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn 98,56%.

Đáng chú ý, địa phương ghi nhận 3 chỉ tiêu nổi bật vượt kế hoạch đề ra là thu ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hỏa táng. Công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường cùng các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và đối tượng bảo trợ được quan tâm thực hiện chu đáo. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận, tuyên truyền và nắm bắt tâm tư Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển đề nghị, ngay sau hội nghị, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, từng cơ quan, đơn vị rà lại chương trình công tác, chọn đúng việc trọng tâm, việc khó, việc còn chậm để tập trung giải quyết đến cùng. Đồng thời chủ động chuẩn bị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027.