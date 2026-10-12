Xã Đan Phượng: Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo xã Đan Phượng tặng hoa chúc mừng các doanh nhân. Ảnh: Thiên Tú

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh cho biết, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của xã trong 9 tháng năm 2026 vẫn ghi nhận những tín hiệu rất tích cực nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng kinh doanh. Cụ thể, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8,6 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, toàn xã Đan Phượng có khoảng 832 doanh nghiệp, 23 hợp tác xã và gần 2.900 hộ kinh doanh đang hoạt động. Chỉ tính riêng trong 9 tháng qua, địa phương có thêm 92 doanh nghiệp cùng hơn 600 hộ kinh doanh thành lập mới. Những con số này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào cơ hội phát triển tại Đan Phượng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Giai đoạn 2026-2030, xã Đan Phượng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân 13% mỗi năm, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng và thu hút khoảng 1.200 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vào năm 2030.

Để hiện thực hóa khát vọng này, lãnh đạo xã Đan Phượng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới quản trị, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về thuế, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tích cực liên kết tạo chuỗi giá trị và gắn kết với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Khái quát tinh thần hợp tác này, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Thịnh nhấn mạnh thông điệp: “Chính quyền đồng hành bằng trách nhiệm và hành động; Doanh nghiệp phát triển bằng năng lực và sáng tạo. Thành quả cuối cùng phải là kinh tế địa phương tăng trưởng, doanh nghiệp lớn mạnh và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao”. Đó cũng chính là tinh thần mà xã muốn hướng tới: “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Đan Phượng thịnh vượng”, ông Nguyễn Đăng Thịnh khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã cởi mở chia sẻ những thực trạng trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến thiết thực mong muốn địa phương tiếp tục đồng hành, quan tâm tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Để đưa địa phương bứt phá mạnh mẽ, Chủ tịch UBND xã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Trước hết là việc hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy hoạch không gian phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khung, hạ tầng đô thị, văn hóa, y tế và giáo dục. Cùng với đó, xã sẽ tập trung phát triển kinh tế tư nhân gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại với du lịch văn hóa, sinh thái.

Lãnh đạo xã Đan Phượng chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Nga Nguyễn

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy thực thi pháp luật, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ với đội ngũ cán bộ văn minh, biết lắng nghe và giải quyết hiệu quả công việc. Song song với phát triển kinh tế, địa phương chú trọng xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chuyển đổi nghề nghiệp và giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt mong mỗi doanh nhân, doanh nghiệp hãy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đan Phượng ngày càng giàu đẹp, văn minh.