Xã Đan Phượng: Cán bộ làm công tác Đảng cần vững chuyên môn, gần dân, sát cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và Kiểm tra Đảng.

Lãnh đạo xã Đan Phượng tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Ngân Nga

Năm 2026, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã Đan Phượng đã chủ động, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập 12 chi bộ thôn, 6 Đảng bộ trường học; trong 9 tháng đầu năm kết nạp 38 đảng viên mới, công nhận chính thức 42 đảng viên dự bị và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 194 đảng viên.

Công tác dân vận được chú trọng, xã triển khai gần 50 mô hình “Dân vận khéo”; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Văn phòng Đảng ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của cấp ủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nga

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Gia Hiển ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Ông Nguyễn Gia Hiển đề nghị thời gian tới, các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, củng cố tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác dân vận, sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

“Mỗi cán bộ làm công tác Đảng cần công tâm, tận tụy, vững chuyên môn, gần dân, sát cơ sở, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, xây dựng Đảng bộ xã Đan Phượng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển”, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng đề nghị.