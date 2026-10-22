Xã Đan Phượng: Bám sát từng địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

Vận động, xử lý dứt điểm từng trường hợp

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng xã Đan Phượng đã chỉ đạo công tác giải tỏa các công trình vi phạm với tinh thần quyết liệt, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Các Tổ công tác chủ động bám sát từng hộ dân, phối hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác chấp hành với việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Lãnh đạo xã Đan Phượng gặp gỡ, trao đổi với người dân về quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: Nga Nguyễn

Sự chủ động vào cuộc của lực lượng chức năng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Điển hình như hộ ông Nguyễn Duy Hậu tại thôn Thượng Mỗ, trên diện tích đất vi phạm khoảng 560m², gia đình đã chủ động tháo dỡ 120m² nhà kho cùng các hạng mục phụ trợ, đồng thời tích cực tìm phương án di dời đàn lợn để hoàn trả mặt bằng.

Tương tự, tại nhiều vị trí khác, người dân cũng đã chủ động huy động máy móc, nhân lực tháo dỡ công trình theo yêu cầu. Để đạt được kết quả này, theo ông Lâm Ngọc Năm, Bí thư Chi bộ thôn Bãi Thụy, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thôn cùng cơ quan chuyên môn của xã đã kiên trì gặp gỡ từng hộ, hướng dẫn các gia đình có nhiều tài sản hoặc gặp khó khăn chủ động thu xếp phương án di chuyển nhưng vẫn bảo đảm tiến độ chung.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng đã đạt được những chuyển biến đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 1, toàn bộ 14 trường hợp vi phạm đều đã triển khai khắc phục, trong đó, 11 trường hợp hoàn thành tháo dỡ công trình, 3 trường hợp chăn nuôi lợn đang di chuyển vật nuôi.

Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Nga Nguyễn

Sang giai đoạn 2, xã Đan Phượng đã ban hành thông báo tự tháo dỡ đến 51/54 hộ gia đình (3 hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm), có 14 hộ đã khắc phục xong vi phạm; 33/47 hộ đang tháo dỡ công trình vi phạm và vận chuyển tài sản ra khỏi khu đất; 9/47 hộ đã và đang di chuyển tài sản ra khỏi khu vực vi phạm, chưa thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp cố tình không chấp hành.

Tăng cường phối hợp, kiên quyết "không có vùng cấm"

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh, sức mạnh tổng hợp từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể và chính quyền cơ sở chính là yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân.

Dù vậy, công tác xử lý vi phạm thực tế vẫn gặp không ít khó khăn do nhiều nhà xưởng có kết cấu khung, cột, xà gồ thép kiên cố, đòi hỏi máy móc chuyên dụng và thợ lành nghề, gây áp lực lớn về nhân lực và phương tiện khi tháo dỡ đồng loạt. Bên cạnh đó, tình trạng chủ đất là người địa phương nhưng chủ công trình vi phạm lại là người nơi khác cũng gây trở ngại cho công tác tiếp cận, tuyên truyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển chủ trì giao ban xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: Nga Nguyễn

Khắc phục những vướng mắc này, thời gian tới, xã Đan Phượng tiếp tục duy trì sự lãnh đạo tập trung, theo dõi và cập nhật tiến độ hằng ngày nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân loại toàn bộ các vi phạm theo quy mô, tính chất và hiện trạng thực tế để xây dựng lộ trình xử lý phù hợp. Trong đó, địa phương ưu tiên giải quyết ngay các nhà xưởng sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao hoặc các cơ sở đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Bên cạnh công tác tháo dỡ, các Tổ công tác tăng cường phối hợp chặt chẽ trong khâu kiểm tra, lập hồ sơ, giải quyết đơn thư và giữ gìn an ninh trật tự, quyết không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển yêu cầu UBND xã tập trung giải quyết xong các tồn tại của giai đoạn 1, rà soát chi tiết giai đoạn 2 để chủ động phương án cưỡng chế đối với các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời siết chặt giám sát để ngăn ngừa vi phạm mới phát sinh.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng nhấn mạnh, công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng sẽ tiếp tục được thực hiện kiên trì, đúng pháp luật với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, quyết tâm lập lại kỷ cương và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.