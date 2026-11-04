Xã Đan Phượng: 131 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thiên Tú

Trong đợt này, toàn Đảng bộ xã Đan Phượng có 129 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 93 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm và 35 năm tuổi Đảng.

Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, đảng viên Nguyễn Văn Hinh (Chi bộ thôn Đồng Tháp) nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mà còn là động lực để các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, nêu cao tinh thần cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Thiên Tú

Lãnh đạo xã Đan Phượng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Thiên Tú

Lãnh đạo xã Đan Phượng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Thiên Tú

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng chính là sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với lòng trung thành, quá trình phấn đấu và rèn luyện không ngừng nghỉ của mỗi đảng viên. Đây không chỉ là mốc son ý nghĩa trong cuộc đời mỗi đảng viên, là tự hào của gia đình và chi bộ, mà còn mang giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn phẩm chất, danh dự và vai trò tiên phong.

Đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, lãnh đạo xã Đan Phượng ghi nhận, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào trước đây hay khi đã về nghỉ hưu tại địa phương, các đảng viên vẫn luôn tích cực tham gia các phong trào cơ sở, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp ủy, nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nga Nguyễn

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần mẫu mực, là hạt nhân đoàn kết ở dân cư. Đồng thời, ông đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên chăm lo chu đáo cho đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để các đảng viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng tổ chức Đảng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng kỳ vọng, bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tâm huyết của mình, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là những hạt nhân đoàn kết, tấm gương mẫu mực; tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng xã Đan Phượng ngày càng giàu đẹp, văn minh.