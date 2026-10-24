Xã Dân Hóa xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên cùng bà con dân bản tham gia vệ sinh nhà cửa, dọn tuyến đường bê tông dẫn vào bản, khơi thông cống rãnh dọc đường. Các lực lượng hướng dẫn người dân chỉnh trang vườn sau nhà, giữ gìn vệ sinh nguồn nước sinh hoạt; đồng thời triển khai làm hàng rào dây thép gai, hướng tới hình thành khu chăn nuôi bò tập trung.

Trao tặng thùng đựng rác cho người dân, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường - Ảnh: Q.N

Đợt ra quân nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan bản làng. Trọng tâm là thực hiện mô hình “5 sạch” (nhà ở sạch, sân vườn sạch, đường trước nhà sạch, chuồng trại sạch và khu vực sản xuất sạch); thu gom rác đúng nơi quy định, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và duy trì phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” hằng tuần.

Cán bộ xã Dân Hóa cùng người dân tham gia nạo vét cống rãnh, dọn đất bùn trên đường, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng bản làng sáng, xanh, sạch, đẹp - Ảnh: Q.N.

Cùng với vệ sinh môi trường, xã vận động các hộ chăn nuôi quản lý, trông giữ gia súc, chấm dứt tình trạng thả rông; chỉnh trang chuồng trại, hàng rào phù hợp, không để gia súc phá hoại ruộng, hoa màu của các hộ khác. Người dân cũng được vận động chăm sóc vườn, ruộng, khôi phục sản xuất tại những diện tích có điều kiện.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng người dân bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa xây dựng hàng rào, chỉnh trang khuôn viên, từng bước hình thành vườn nhà gọn gàng, sạch đẹp - Ảnh: Q.N.

Hội LHPN xã Dân Hóa cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên nhà ở tại bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa, góp phần giữ gìn môi trường bản làng sạch đẹp - Ảnh: Q.N.

Đảng ủy xã Dân Hóa đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng tham gia phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; phát huy vai trò chủ động của từng hộ gia đình để các phần việc sau ra quân tiếp tục được duy trì.