Xã Dân Hòa: Phát huy truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình nhấn mạnh: Cùng với sự trưởng thành của LLVT Thủ đô, công tác xây dựng LLVT và nền quốc phòng toàn dân tại Dân Hòa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Dân Hòa tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự xã. Ảnh: Lê Dung

“Qua các thời kỳ, LLVT xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”, đồng chí Đinh Hữu Bình khẳng định.

Từ ngày 1-7-2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Dân Hòa từng bước ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả hoạt động, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong năm 2026, đơn vị duy trì 16 đợt trực cao điểm, bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, với 46/46 công dân. Tại hội thi mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai tổ chức, đơn vị đạt giải Ba.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, LLVT xã còn thể hiện rõ vai trò trong những công việc thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Trên 1.000 lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân tự vệ đã tham gia chữa cháy, phòng, chống ngập úng. Lực lượng cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho 986 lượt người thuộc diện chính sách; chuyển hơn 100 suất quà của các cấp đến người có công, gia đình chính sách kịp thời, chu đáo.

Đáng chú ý, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đơn vị tham mưu tổ chức khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt tại 51 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường trao quà tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại hội nghị, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Dân Hòa Đỗ Trung Kiên khẳng định, cán bộ, chiến sĩ LLVT xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, LLVT xã xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.