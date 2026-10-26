Xã Dân Hòa: Lan tỏa tinh thần 'Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật'

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình cho biết, đây là hoạt động để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tiếp cận, lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” một cách thiết thực, góp phần tạo không khí học tập và tuân thủ pháp luật sâu rộng trong toàn thể các cơ sở giáo dục.

Đồng chí đề nghị các nhà trường tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; mỗi thầy cô giáo và học sinh không chỉ là người chấp hành mà còn là tuyên truyền viên pháp luật trong gia đình và cộng đồng, coi việc chấp hành pháp luật là công việc thường xuyên, tự giác, không chờ nhắc nhở.

Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Dương Đỗ Thị Nhung, cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm, biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin, tôn trọng dữ liệu cá nhân và ứng xử có văn hóa trên không gian mạng.

Cô Đỗ Thị Nhung đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành Hiến pháp và pháp luật; đổi mới tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, giữ vững kỷ cương và an toàn trường học; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật từ những hành động nhỏ nhất. Với trách nhiệm đơn vị đăng cai, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

Ban tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động ngay sau khi phát động hưởng ứng. Ảnh: PV

Ngay sau khai mạc, các em học sinh biểu diễn tiểu phẩm “Mạng xã hội và bài học pháp luật”, sân khấu hóa tình huống pháp luật gần gũi với đời sống, qua đó chuyển tải thông điệp về trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Ban tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động, đưa thông điệp thượng tôn Hiến pháp và pháp luật đến gần hơn với cán bộ, nhân dân và cộng đồng.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Công an xã Dân Hòa Ngụy Duy Phương, tuyên truyền, trao đổi một số nội dung thiết thực: Mô hình “Cổng trường học an toàn, văn minh”, giao lưu tìm hiểu pháp luật và các quy định của Luật Thủ đô, góp phần bồi đắp ý thức công dân, nếp sống thượng tôn pháp luật và giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ.