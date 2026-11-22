Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với Dân Hòa, những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, kết tinh trong hệ thống di tích lịch sử, lễ hội, phong tục tập quán và đặc biệt là các làng nghề truyền thống nổi tiếng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường cùng các đồng chí lãnh đạo xã trao chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh nghề giò chả Ước Lễ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Lê Dung

Tiêu biểu như nghề làm giò chả Ước Lễ, nón lá Tri Lễ, quạt và lồng chim Vác, mây tre đan Canh Hoạch, nghề mộc Áng Phao, tạc tượng Vũ Lăng... Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện lịch sử, văn hóa, tri thức và kỹ năng được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ, trao truyền. Đây là nguồn tài sản văn hóa quý báu, đồng thời là lợi thế để địa phương phát triển sản phẩm làng nghề, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Lãnh đạo xã trao cờ lưu niệm tới các đội tham gia Hội thi dân vũ “Nhịp điệu Dân Hòa”. Ảnh: Lê Dung

Theo đồng chí Hoàng Thị Kim Thanh, trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết nối truyền thống các vùng quê, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hình thành bản sắc chung của xã Dân Hòa. Phát triển kinh tế cần đi đôi với phát triển văn hóa, bởi chất lượng cuộc sống không chỉ được đo bằng những công trình hay chỉ tiêu kinh tế mà còn thể hiện ở đời sống tinh thần, tình làng nghĩa xóm và sự hài lòng, hạnh phúc của người dân.

Các hội viên phụ nữ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu hưởng ứng, bà Nguyễn Thị Cúc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ước Lễ chia sẻ, các chi hội, câu lạc bộ phụ nữ đã tích cực chuẩn bị tham gia Hội thi dân vũ, đồng thời hưởng ứng Hội chợ số, tham quan, giới thiệu sản phẩm làng nghề và trải nghiệm nghề truyền thống...

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, thông qua các hoạt động này, hội viên không chỉ được giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn có thêm cơ hội tiếp cận phương thức quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mở rộng kết nối, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội sẽ tiếp tục vận động hội viên xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, bảo vệ môi trường, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao và tích cực trao truyền tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo xã tham quan gian hàng Hội chợ số Dân Hòa năm 2026 tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Tại chương trình, xã Dân Hòa tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hướng về cơ sở, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Ngay sau lễ phát động là Hội thi dân vũ “Nhịp điệu Dân Hòa”, với sự tham gia của các đội đến từ chi hội phụ nữ và các câu lạc bộ trên địa bàn. Cùng với đó, Hội chợ số Dân Hòa năm 2026 giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng của địa phương; tạo cơ hội kết nối giữa nghệ nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất.

Chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm. Ảnh: Lê Dung

Điểm mới của hội chợ là kết hợp trưng bày sản phẩm với ứng dụng công nghệ số, livestream quảng bá, giao lưu cùng nghệ nhân và trải nghiệm nghề truyền thống. Sự tham gia của các trường học với những gian hàng sáng tạo văn hóa cũng góp phần đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với di sản quê hương. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu thể thao và Liên hoan nghệ thuật quần chúng xã Dân Hòa năm 2026 tạo không khí vui tươi, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh nghề giò chả Ước Lễ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tới làng nghề.