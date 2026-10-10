Xã Dân Hóa: Hơn 200 người khẩn trương tìm kiếm một phụ nữ mất tích

Hơn 200 người đã được huy động tham gia tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Q.N

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa Trương Công Thắng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 10/10. Nạn nhân là bà Hồ Thị L. (SN 1976, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) bị nước cuốn trôi khi đang lội qua suối từ hướng bản K-Ai về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động hơn 200 người, phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà L. vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai.

Địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bà L.