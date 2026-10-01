Xã Dân Hòa: Đầu tư hạ tầng mở đường cho phát triển

Mở những tuyến đường, mở không gian phát triển

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Nguyễn Duy Hùng, xã Dân Hòa đã và đang triển khai các dự án trọng điểm của thành phố, như: Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) rất lớn; dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B. Cùng với đó là các dự án đường tránh tỉnh lộ 429, tỉnh lộ 429A, và nhiều dự án đầu tư công khác.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn có 65 dự án đang triển khai thi công, 23 dự án chuẩn bị đầu tư và 55 dự án khởi công mới. Khối lượng này cho thấy đầu tư hạ tầng đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển mình của Dân Hòa.

Trong đó, giao thông giữ vai trò kết nối. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B qua địa bàn xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các đoạn triển khai và đang thi công dự kiến hoàn thành theo chỉ đạo của thành phố. Dự án đường tránh Tỉnh lộ 429 qua khu vực Cao Dương - Xuân Dương cũ đang tập trung thực hiện GPMB, với tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 5ha.

Cùng với đó, dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 429A đoạn từ ngã tư Vác đến Nhà lưu niệm Bác Hồ có tổng diện tích thu hồi 2,69ha. Đến ngày 25-8, xã đã chi trả cho hộ dân cuối cùng trên tuyến.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Dân Hòa Nguyễn Đăng Toàn Thắng cùng đại diện doanh nghiệp tại công trình đường dân sinh ở thôn Vũ Lăng. Ảnh: Lê Dung

Những con đường ấy không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại. Khi hạ tầng giao thông được mở rộng, việc vận chuyển nông sản, hàng hóa thuận lợi hơn; khả năng tiếp cận các dịch vụ, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được cải thiện. Quan trọng hơn, những tuyến đường mới tạo sự kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu với những không gian phát triển mới đang hình thành trên địa bàn. Đó cũng là lý do công tác GPMB được Dân Hòa xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có tổng diện tích cần thu hồi khoảng 1.932,9ha, liên quan đến khoảng 9.600 hộ dân. Đến ngày 4-9-2026, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 1.925,64ha của 7.544 hộ, đạt 99,62%. Ban Quản lý dự án đã tổ chức chi trả hơn 11.484 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 5.031 hộ, tương ứng diện tích thu hồi 1.537,63ha, đạt 79,6%.

Xã đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai 3 tuyến đường vào khu sân vận động Hùng Vương; đồng thời hoàn thành GPMB, bàn giao 551ha đất sạch theo đề nghị của chủ đầu tư.

Đằng sau những con số rất lớn là khối lượng công việc lớn, từ kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hạ tầng điện, viễn thông, nước sạch, thủy lợi... Đây cũng là bài toán đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, người dân, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Tuyến đường mới khang trang tại xã Dân Hòa. Ảnh: Lê Dung

Hạ tầng đi trước, tạo nền tảng vững chắc

Theo ông Nguyễn Duy Hùng, để tạo đồng thuận trong GPMB, Đảng ủy, UBND xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Quản lý dự án tổ chức họp các hộ dân có đất thu hồi để phổ biến chính sách, kế hoạch thu hồi đất, đồng thời lắng nghe, giải đáp kiến nghị.

“Phía sau tiến độ của mỗi tuyến đường, mỗi khu đất sạch không chỉ là yêu cầu về thủ tục, mà còn là sự đồng thuận của người dân và khả năng tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở”, ông Nguyễn Duy Hùng nhấn mạnh.

Cùng với các dự án trọng điểm, xã Dân Hòa đang chuẩn bị đầu tư nhiều công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Dân Hòa Nguyễn Đăng Toàn Thắng cho biết, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đơn vị phối hợp với các phòng chuyên môn, sở, ngành, thôn, tổ dân phố khảo sát những công trình xuống cấp, bức xúc dân sinh, những hạng mục cần cải tạo, xây mới. Các phương án thiết kế cũng được lấy ý kiến lãnh đạo các thôn, các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai.

Theo ông Nguyễn Đăng Toàn Thắng, trong 3 tháng cuối năm, Ban Quản lý dự tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn; chuẩn bị đầu tư 23 dự án cho năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng GPMB Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã cùng các dự án đầu tư công.

Diện mạo nông thôn tại địa phương thay đổi rõ rệt từ những công trình được đầu tư tôn tạo, xây dựng. Ảnh: Lê Dung

Từ góc độ doanh nghiệp địa phương, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và Du lịch Tâm Đức, cho rằng sự thay đổi của hạ tầng đang tạo những chuyển biến rõ rệt đối với diện mạo quê hương.

“Công ty đã tham gia xây dựng một số công trình trên địa bàn, như tuyến đường thôn Vũ Lăng, công trình đền Vũ Lăng. Chúng tôi coi đây không đơn thuần là công việc xây dựng mà còn là trách nhiệm giữ gìn và vun đắp quê hương. Hạ tầng tốt hơn cũng tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và để doanh nghiệp thêm niềm tin đầu tư lâu dài tại địa phương”, ông Nguyễn Văn Đức chia sẻ.

Với người dân, sự thay đổi ấy được cảm nhận từ những điều rất cụ thể. Bà Lê Thị Hồng, người dân xã Dân Hòa, bày tỏ: “Điều tôi cảm nhận rõ nhất là không gian làng quê cũng như được mở ra. Nhà cửa hai bên đường khang trang hơn, việc vận chuyển nông sản, hàng hóa thuận lợi, trẻ em đi học và người dân đi làm cũng an toàn hơn. Khi đường sá thuận tiện thì người dân cũng có thêm điều kiện để làm ăn, kinh doanh và thêm gắn bó với quê hương”.

Khó khăn, thách thức phía trước vẫn còn nhiều, nhưng với Dân Hòa, đầu tư hạ tầng hôm nay không chỉ nhằm giải quyết những nhu cầu trước mắt. Khi đường giao thông được kết nối, mặt bằng được tạo lập và các công trình dân sinh được hoàn thiện, một không gian phát triển mới cũng được mở ra. Đó chính là nền tảng để vùng quê này chuyển mình theo hướng khang trang hơn, thuận lợi hơn và có thêm dư địa phát triển trong những năm tới.