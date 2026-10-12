Xã Dân Hòa: Cơ sở tập kết phế liệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Đường dân sinh bị thu hẹp bởi phế liệu

Theo phản ánh của một số người dân, tại khu vực đường Sau Đồng, thôn Đồng Tiến (xã Dân Hòa) có cơ sở hoạt động thu gom, tập kết phế liệu. Trong quá trình hoạt động, một lượng lớn nhựa phế thải, bao tải và các loại phế liệu được tập kết ngay sát đường dân sinh, khiến người dân lo ngại về nguy cơ lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và cản trở giao thông.

Theo đó, mỗi khi có xe vận chuyển nhựa, phế liệu về cơ sở tập kết, hàng hóa được đưa xuống với số lượng lớn, chiếm một phần diện tích đường đi. Theo người dân, có thời điểm mặt đường bị thu hẹp đáng kể, khiến việc di chuyển của các phương tiện và người dân gặp khó khăn, nhất là khi có nhiều phương tiện qua lại cùng lúc.

Phế liệu nhựa vứt tràn lan, gây mất mỹ quan. Ảnh: NDCC

"Tuyến đường trên phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân. Vì vậy, việc tập kết hàng hóa sát đường, đặc biệt trong thời gian xe chở phế liệu ra vào, khiến người dân không khỏi lo lắng về an toàn giao thông", anh N.TT, người dân địa phương chia sẻ.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, việc tập kết nhựa phế thải với số lượng lớn ngoài trời còn khiến người dân lo ngại về vệ sinh môi trường và mỹ quan khu dân cư. Nếu không được thu gom, sắp xếp gọn gàng, các loại phế liệu có thể phát tán ra khu vực xung quanh, gây khó khăn cho công tác vệ sinh và ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung.

Bên cạnh vấn đề tập kết phế liệu, một số người dân cũng bày tỏ lo ngại về mùi khó chịu phát sinh khi phế liệu được thu gom và tập kết kéo dài nhiều ngày mà không được vận chuyển đi.

“Chúng tôi mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xem xét những vấn đề người dân phản ánh. Nếu có nội dung chưa bảo đảm quy định thì đề nghị hướng dẫn, yêu cầu cơ sở khắc phục để đường đi thông thoáng, môi trường sống được bảo đảm”, người dân kiến nghị.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa đã chỉ đạo giao Công an xã kiểm tra, xác minh. Sau đó, Công an xã đã giao Tổ cảnh sát trật tự kiểm tra thực địa và làm việc với chủ cơ sở thu gom, tập kết phế liệu trên.

Xe chở phế liệu chắn hết lối đi lại của người dân. Ảnh: NDCC

Theo báo cáo của Trung tá Ngụy Duy Phương, Phó Trưởng Công an xã Dân Hòa, qua làm việc, chủ cơ sở xác nhận tại thời điểm bị phản ánh, do không gian bên trong cơ sở đã hết chỗ, nên gia đình để tạm hàng hóa đã phân loại ra ngoài để chờ chuyển đi nơi khác.

Đồng thời, Công an xã cũng đã phối hợp trưởng thôn Đồng Tiến lập biên bản làm việc với chủ cơ sở, yêu cầu khi tập kết, bốc xếp hàng hóa không để lấn chiếm lòng đường đường, gây cản trở giao thông; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực tập kết nhựa, nguyên liệu. Chủ cơ sở cam kết thực hiện, không tái phạm; trường hợp tái phạm sau cam kết sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an xã Dân Hòa cũng đã đề nghị Trường thôn Đồng Tiến phối hợp, đồng thời giao lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên nắm tình hình hoạt động của cơ sở và các hộ kinh doanh trên tuyến đường; khi phát hiện tập kết hàng hóa, vật liệu trên lòng đường đường thì nhắc nhở ngay và thông tin kịp thời cho cán bộ phụ trách địa bản để kiểm tra, xử lý.

Việc cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh thể hiện sự cần thiết trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến giao thông dân sinh và môi trường sống. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả lâu dài, công tác kiểm tra cần gắn với việc theo dõi, giám sát quá trình khắc phục, tránh để những bất cập tái diễn.

Bên cạnh việc kiểm tra, chấn chỉnh của cơ quan chức năng, các cơ sở cần chủ động khắc phục những tồn tại, bố trí khu vực tập kết phế liệu hợp lý, thực hiện các biện pháp nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và hạn chế những ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.