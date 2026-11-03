Xã Dân Hòa: 82 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, 82 đảng viên được trao Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Lê Dung

Theo đồng chí Mai Xuân Trường, lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước - đây không chỉ là dịp biểu dương, ghi nhận đóng góp của các đảng viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về Đảng trong đội ngũ đảng viên và nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển địa phương. Lãnh đạo xã Dân Hòa mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dân Hòa Hoàng Quốc Đạt và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Lê Dung

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Oanh, đảng viên thuộc Chi bộ thôn Trường Xuân, được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Chia sẻ tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Oanh cho biết, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn tự nhắc mình giữ vững lập trường tư tưởng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí xúc động khi nhận Huy hiệu Đảng, khẳng định đây là phần thưởng thiêng liêng. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy phẩm chất người đảng viên; tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng địa phương.

Thông tin tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Trường cho biết, Đảng bộ xã Dân Hòa hiện có 50 tổ chức Đảng trực thuộc, với 2.148 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ kết nạp 49 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo xã kỳ vọng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục theo dõi, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách và cùng Đảng bộ, nhân dân địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.