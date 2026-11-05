Xã Đam Rông 3 vận động xóa bỏ hủ tục

Chính quyền địa phương thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Từ câu chuyện thách cưới

Ở thôn Dơng Jri, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Cil, cuộc sống người dân đang đổi thay từng ngày. Từ điện, đường, trường học đến hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư. Người dân có điều kiện phát triển sản xuất, trồng cà phê, cây dâu và chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Cánh đồng lúa sản xuất tập trung, hệ thống kênh mương được đầu tư, sửa chữa cũng góp phần nâng cao năng suất. Cuộc sống vì thế khấm khá hơn trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, một số phong tục trong đời sống vẫn cần được điều chỉnh. Trong đó, chuyện cưới hỏi với những khoản thách cưới lớn đang trở thành gánh nặng đối với không ít gia đình.

Ông Liêng Hot Hà Phương, người dân thôn Dơng Jri cho biết, đầu năm 2026, khi gả con gái, gia đình ông phải chuẩn bị sính lễ và tiền theo yêu cầu từ phía nhà trai. Ngoài tiền mặt còn có các lễ vật như sợi cườm, chóe rượu cần…

Xã Đam Rông 3 nỗ lực xóa bỏ các phong tục không còn phù hợp

“Tổng cộng gia đình phải dành hơn 100 triệu đồng để lo liệu đám cưới. Gia đình có điều kiện thì còn lo được, nhưng với những hộ khó khăn, đây là khoản tiền rất lớn”, ông Hà Phương chia sẻ.

Ông Phương cho rằng, phong tục cưới hỏi là nét văn hóa cần được tôn trọng và gìn giữ, nhưng không nên để việc tổ chức đám cưới trở thành gánh nặng kinh tế cho đôi trẻ và hai bên gia đình. Trong những lần tham dự đám cưới ở thôn, ông cũng thường chia sẻ, vận động bà con giảm bớt những khoản lễ vật không cần thiết.

Đời sống của người dân ở Đam Rông 3 đã có nhiều thay đổi

Thực tế, vẫn còn những trường hợp nhà trai yêu cầu tiền thách cưới khoảng 50 - 60 triệu đồng, chưa kể lễ vật và các khoản khác. Dù sau đó nhà trai cũng có quà lại cho nhà gái, nhưng việc chuẩn bị số tiền lớn vẫn khiến nhiều gia đình phải lo lắng. Không ít trường hợp nếu chưa đủ tiền thì phải nợ lại, trả dần trong thời gian sau đó.

Ông Liêng Jrang Ha Tương, Bí thư Chi bộ thôn, cho biết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng hiện nay đã giảm nhiều. Một số tập quán trong cưới hỏi cũng dần được điều chỉnh. Tuy nhiên, ở một bộ phận gia đình, những quan niệm cũ vẫn còn tồn tại. Thời gian qua, Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi những phong tục không còn phù hợp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở

Đam Rông 3 là xã miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những phong tục, tập quán được hình thành qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của cộng đồng. Vì vậy, vận động thay đổi những tập quán không còn phù hợp không đồng nghĩa với việc xóa bỏ các giá trị truyền thống.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Đam Rông 3

Theo bà Vũ Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đam Rông 3, bên cạnh những phong tục tốt đẹp cần tiếp tục gìn giữ, vẫn còn một số quan niệm, tập quán không phù hợp với đời sống hiện nay, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, bình đẳng giới và quyền trẻ em. Trong đó có việc tổ chức cưới hỏi, tang ma quá tốn kém; tư tưởng trọng nam khinh nữ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân ép buộc và quan niệm phụ nữ phải gánh toàn bộ công việc gia đình.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ có vị trí quan trọng trong gìn giữ tiếng nói, tri thức dân gian và những phong tục tốt đẹp. Họ cũng trực tiếp chăm sóc, giáo dục con cháu và có khả năng lan tỏa những thay đổi tích cực trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Vì vậy, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ là một trong những giải pháp quan trọng để bảo tồn văn hóa và vận động xóa bỏ hủ tục.

Phụ nữ DTTS tham gia tập huấn nâng cao nhận thức xóa bỏ các tập tục lạc hậu

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn và triển khai chuyên đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp, vận động gia đình và cộng đồng tham gia xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn xã Đam Rông 3”. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Bên cạnh tuyên truyền, địa phương cũng chú trọng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, học nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và phát triển sinh kế. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, tạo điều kiện để phụ nữ chủ động hơn trong gia đình và xã hội. Đoàn Thanh niên, nhà trường và ngành y tế cũng cần phối hợp tuyên truyền về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn, vận động học sinh đến trường và bảo vệ trẻ em.

Cán bộ xã Đam Rông 3 triển khai chuyên đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp, vận động gia đình và cộng đồng tham gia xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu

Khi chính quyền gần dân, hiểu dân, biết phát huy vai trò của những người có uy tín và tạo điều kiện để người dân tham gia, việc thay đổi những phong tục không còn phù hợp sẽ có thêm sự đồng thuận. Qua đó, những nét đẹp văn hóa được gìn giữ, những tập quán lạc hậu từng bước được thay thế bằng nếp sống văn minh, tiến bộ.