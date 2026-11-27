Xã Đam Rông 3 và Đam Rông 4 kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đắk Ken
Chiều 27/11, xã Đam Rông 3, Đam Rông 4 và Đồn Biên phòng Đắk Ken, thuộc Bộ đội biên phòng Lâm Đồng tổ chức Lễ kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thông qua nội dung giao ước và tiến hành ký kết văn bản kết nghĩa dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo xã Đắk Wil.
Thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị hướng đến tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.
Sau lễ ký kết, đại biểu các đơn vị tổ chức thăm cột mốc chủ quyền biên giới chính 48 (1) và giao hữu thể thao tại Đồn Biên phòng Đắk Ken.
Hoạt động kết nghĩa góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa địa phương với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đó tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-dam-rong-3-va-dam-rong-4-ket-nghia-voi-don-bien-phong-dak-ken-476082.html