Các đơn vị tặng hoa chúc mừng lễ kết nghĩa

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thông qua nội dung giao ước và tiến hành ký kết văn bản kết nghĩa dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo xã Đắk Wil.

Lãnh đạo xã Đam Rông 3 ký kết nghĩa với lãnh đạo Đồn Biên phòng Đắk Ken

Thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị hướng đến tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Lãnh đạo xã Đam Rông 4 ký kết nghĩa với lãnh đạo Đồn biên phòng Đắk Ken

Sau lễ ký kết, đại biểu các đơn vị tổ chức thăm cột mốc chủ quyền biên giới chính 48 (1) và giao hữu thể thao tại Đồn Biên phòng Đắk Ken.

Xã Đam Rông 3, Đam Rông 4 hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội vùng biên giới

Hoạt động kết nghĩa góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa địa phương với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đó tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Đại biểu các đơn vị chụp hình tại cột mốc số 48 (1)